31 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 31 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 31 марта
- Международный день резервного копирования (World Backup Day) или День бэкапа – ежегодно проводится 31 марта с целью напомнить людям о необходимости создания копий важных документов, фотографий, видео и других данных, чтобы в случае повреждения или потери их можно было восстановить.
Именинники 31 марта
День ангела сегодня отмечают: Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.
Какой сегодня церковный праздник
31 марта в православной церкви чтится память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, преподобного Анина, монаха.
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Народный праздник
В народе 31 марта отмечался день Кирилла. Обычно погода в этот период была непредсказуемой, после весенней оттепели могли начаться заморозки. Люди пересаживались в телеги, а санный путь был уже ненадежен и даже опасен, потому что можно было ободрать и поломать полозья о намерзший наст.
Приметы на 31 марта
- в этот день нежелательно выезжать из дому;
- нельзя ходить по гостям, чтобы не оставить свою удачу;
- на Кирилла и спереди, и сзади – зима;
- если на Кирилла зацветала мать-и-мачеха – скоро ждать потепления.
Интересные и важные события в Украине и мире 31 марта
- 1889 – в Париже состоялось открытие Эйфелевой башни.
- 1893 – день рождения застежки молнии.
- 1901 – был выпущен первый автомобиль Mercedes.
- 1909 – в Великобритании начато строительство пассажирского лайнера "Титаник".
- 1917 – в Киеве открыта первая украинская гимназия.
- 2017 – на киевском аэродроме в Святошине совершил первый полет самолет Ан-132D, разработанный АНТК "Антонов".
Кто родился 31 марта
- 1685 – Иоганн Себастьян Бах, великий немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко.
- 1732 – Франц Йозеф Гайдн, великий австрийский композитор.
- 1882 – Корней Чуковский, советский детский писатель, переводчик.
- 1939 – Петр Римар, украинский архитектор.
- 1943 – Кристофер Уокен, американский актер кино и телевидения.
- 1954 – Лайма Вайкуле, советская и латвийская эстрадная певица, актриса.
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