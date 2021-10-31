31 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 31 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 31 октября
- Хэллоуин (Halloween) – канун Дня всех святых, который изначально зародился из традиций древних кельтов Ирландии и Шотландии, а ныне приобрел мировую популярность. Праздник посвящен отпугиванию нечистой силы и сопровождается интересными обрядами, традициями и символами.
- День автомобилиста и дорожника –каждый год в последнее воскресенье октября отмечается официальный праздник работников дорожно-транспортной отрасли и автолюбителей.
- Международный день Черного моря (International Black Sea Day) – экологический праздник, организованный в память подписания причерноморскими странами в 1996 году Стратегического плана действий по реабилитации и защите Черного моря.
- Международный день экономии (International Saving Day) проводится под эгидой ООН с 1989 года в честь проходившего в 1924 году Первого международного конгресса сберегательных банков. Цель праздника – экономия в широком смысле: денег, времени, сил, бережное отношение к вещам и т.д.
- Всемирный день городов (World Cities Day) – празднуется, начиная с 2014 года, под эгидой ООН с целью привлечь внимание людей к проблемам мировой урбанизации.
Именинники 31 октября
День ангела сегодня отмечают: Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.
Какой сегодня церковный праздник
31 октября в православной церкви чтится память апостола и евангелиста Луки, мученика Марина, преподобного Юлиана.
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Народный праздник
У славян 31 октября почитался святой Лука и отмечался Луков день. Святого издавна считали покровителем живописцев и иконописцев. А еще ему молились о здоровье. Также в этот день устраивались луковые базары и готовились блюда с луком – по ассоциации названия овоща с именем святого.
Приметы на 31 октября
- лук – лекарство от семи недуг;
- кто ест лук, тот избавлен от мук;
- лук да баня все исправят;
- если в печи ярко горят дрова – к непогоде;
Интересные и важные события в Украине и мире 31 октября
- 1892 – вышла в свет книга Артура Конан Дойля "Приключения Шерлока Холмса".
- 1961 – запустилась Приднепровская ГРЭС – крупнейшая в СССР тепловая электростанция.
- 1973 – собор епископов Украинской Автокефальной Церкви принял постановление о единстве Украинской Православной Церкви.
- 1995 – Украина завершила выполнение условий договора о вооружении, ликвидировав последний, предусмотренный договором, танк Т-62.
- 2018 — в Индии открыта Статуя Единства – самая высокая статуя на планете (240 м), это памятник в честь Валлабхаи Пателя.
Кто родился 31 октября
- 1451 – Христофор Колумб, испанский мореплаватель, открывший Америку.
- 1922 – Анатолий Папанов, советский актер театра и кино, режиссер.
- 1950 – Джон Кэнди, канадский комедийный актер, сценарист, продюсер.
- 1981 – Дмитрий Шуров, украинский музыкант, пианист, композитор, лидер группы Pianoбой.
Ранее мы рассказывали, как отметить Хэллоуин по знаку зодиака.