Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год

Как правильно спать

Как снять катышки

Как почистить апельсин

Как хранить сумки

Как обрезать виноград

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

31 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
31 октября, 07:25
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Хэллоуин, День автомобилиста, Международный день Черного моря – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 31 октября.
31 октября: какой сегодня праздник
31 октября: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 31 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 31 октября

  • Хэллоуин (Halloween) – канун Дня всех святых, который изначально зародился из традиций древних кельтов Ирландии и Шотландии, а ныне приобрел мировую популярность. Праздник посвящен отпугиванию нечистой силы и сопровождается интересными обрядами, традициями и символами.
  • День автомобилиста и дорожника –каждый год в последнее воскресенье октября отмечается официальный праздник работников дорожно-транспортной отрасли и автолюбителей.
  • Международный день Черного моря (International Black Sea Day) – экологический праздник, организованный в память подписания причерноморскими странами в 1996 году Стратегического плана действий по реабилитации и защите Черного моря.
  • Международный день экономии (International Saving Day) проводится под эгидой ООН с 1989 года в честь проходившего в 1924 году Первого международного конгресса сберегательных банков. Цель праздника – экономия в широком смысле: денег, времени, сил, бережное отношение к вещам и т.д.
  • Всемирный день городов (World Cities Day) – празднуется, начиная с 2014 года, под эгидой ООН с целью привлечь внимание людей к проблемам мировой урбанизации.

Именинники 31 октября

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

31 октября в православной церкви чтится память апостола и евангелиста Луки, мученика Марина, преподобного Юлиана.

Народный праздник

У славян 31 октября почитался святой Лука и отмечался Луков день. Святого издавна считали покровителем живописцев и иконописцев. А еще ему молились о здоровье. Также в этот день устраивались луковые базары и готовились блюда с луком – по ассоциации названия овоща с именем святого.

Приметы на 31 октября

  • лук – лекарство от семи недуг;
  • кто ест лук, тот избавлен от мук;
  • лук да баня все исправят;
  • если в печи ярко горят дрова – к непогоде;

Интересные и важные события в Украине и мире 31 октября

  • 1892 – вышла в свет книга Артура Конан Дойля "Приключения Шерлока Холмса".
  • 1961 – запустилась Приднепровская ГРЭС – крупнейшая в СССР тепловая электростанция.
  • 1973 – собор епископов Украинской Автокефальной Церкви принял постановление о единстве Украинской Православной Церкви.
  • 1995 – Украина завершила выполнение условий договора о вооружении, ликвидировав последний, предусмотренный договором, танк Т-62.
  • 2018 — в Индии открыта Статуя Единства – самая высокая статуя на планете (240 м), это памятник в честь Валлабхаи Пателя.

Кто родился 31 октября

  • 1451 – Христофор Колумб, испанский мореплаватель, открывший Америку.
  • 1922 – Анатолий Папанов, советский актер театра и кино, режиссер.
  • 1950 – Джон Кэнди, канадский комедийный актер, сценарист, продюсер.
  • 1981 – Дмитрий Шуров, украинский музыкант, пианист, композитор, лидер группы Pianoбой.

Ранее мы рассказывали, как отметить Хэллоуин по знаку зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Лайфхак дня
Как хранить сушеные грибы
Хакнуть
Легко ли справляетесь с чисткой граната?
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
25 - 31 октября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять