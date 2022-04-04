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4 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

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4 апреля, 07:25
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Международный день Интернета и День веб-мастера – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 4 апреля.
4 апреля: какой сегодня праздник
4 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 4 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 4 апреля

  • Международный день Интернета – отмечается с 1998 года в день памяти святого Исидора Севильского, который считается покровителем учеников, студентов и Интернета.
  • День веб-мастера – неофициальный праздник отмечается в этот день потому, что порядок цифр в дате показывает 404 – обозначение ошибки "Страница не найдена", которая имеет непосредственное отношение к работе веб-мастеров.
  • Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action) – был провозглашен ООН в 2005 году.
  • Международный день бродячих животных – проводится 4 апреля с целью проявить заботу по отношению к бродячим животным на планете.

Именинники 4 апреля

День ангела сегодня отмечают: Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Полина, Таисия.

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Какой сегодня церковный праздник

4 апреля в православной церкви началась 5-я седмица Великого поста. Чтится память священномученика Василия, пресвитера Анкирского, мученицы Дросиды, дочери царя Траяна, преподобного Исаакия Далматского.

Народный праздник

В народе 4 апреля почитался святой Василий. Этот день имел множество названий, и все они были связаны с наступлением по-настоящему весенних дней: Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник. При строительстве нового дома или подсобных помещений хозяева смотрели, где падает капель и куда текут ручьи. Эти места считали проторенной водной дорогой и обходили их стороной, потому что дом здесь не будет прочным.

Приметы на 4 апреля

  • на Василия капель стучит;
  • солнце встает в красных кругах – к хорошему урожаю;
  • облака в небе – к скорому потеплению и дождям;
  • снег растаял с северной стороны муравейника – к долгому жаркому лету.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 апреля

  • 1932 – английский профессор Чарльз Глен Кинг выделил витамин C.
  • 1949 – подписание Североатлантического договора и день рождения НАТО.
  • 1964 – песни группы "Битлз" сразу в хит-параде Billboard заняли 5 первых позиций, что стало рекордом.

Кто родился 4 апреля

  • 1903 – Сигизмунд Навроцкий, украинский советский кинорежиссер, сценарист.
  • 1907 – Николай Коляда, украинский композитор, альпинист.
  • 1932 – Андрей Тарковский, советский режиссер театра и кино, сценарист.
  • 1953 – Квитка Цисык, американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен.
  • 1965 – Роберт Дауни-младший, американский актер, продюсер и музыкант.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни.

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