4 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День одиноких работающих женщин, День рождения шампанского – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 4 августа.

4 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 4 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 4 августа

День одиноких работающих женщин (Single Working Women's Day) отмечается с 2006 года с целью обратить внимание общества на право каждой женщины самостоятельно выбирать свой путь в жизни.

День рождения шампанского – неофициальный праздник почитателей этого напитка отмечается в день изобретения шампанского в 1668 году французским монахом Пьером Периньоном в Шампани.

День конституции – празднуют Острова Кука.

День инженера – празднуется в Австралии.

День матери – чествуется в Словакии.

Именинники 4 августа

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Корней, Мария, Михаил.

Какой сегодня церковный праздник

4 августа в православной церкви чтится память Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Перенесение мощей священномученика Фоки.

В народе 4 августа почиталась Мария Ягодница. У женщин в этот день была традиция умываться утренней росой для красоты и здоровья. Также люди собирали ягоды и заготавливали из них варенья на зиму.

Приметы на 4 августа

на Марию Ягодницу нельзя работать в поле, чтобы не ударила молния;

нельзя делать серьезную работу, потому что святая Мария за непочтение побьет градом или ударит молнией;

гроза в этот день предвещает богатый сбор сена.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 августа

1687 – Иван Мазепа стал гетманом Левобережья.

1777 – в Лондоне открыт первый в мире цирк Астлей.

1934 – на Украинской "Криворожстали" запущена первая доменная печь.

1962 – южноафриканского лидера Нельсона Манделу посадили в тюрьму на 28 лет.

Кто родился 4 августа

1854 – Мария Заньковецкая, украинская актриса театра.

1901 – Луи Армстронг, американский джазмен, трубач, композитор.

1961 – Барак Обама, американский политик, 44-й президент США.

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