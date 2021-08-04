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4 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
4 августа, 07:25
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День одиноких работающих женщин, День рождения шампанского – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 4 августа.
4 августа: какой сегодня праздник
4 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 4 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 4 августа

  • День одиноких работающих женщин (Single Working Women's Day) отмечается с 2006 года с целью обратить внимание общества на право каждой женщины самостоятельно выбирать свой путь в жизни.
  • День рождения шампанского – неофициальный праздник почитателей этого напитка отмечается в день изобретения шампанского в 1668 году французским монахом Пьером Периньоном в Шампани.
  • День конституции – празднуют Острова Кука.
  • День инженера – празднуется в Австралии.
  • День матери – чествуется в Словакии.

Именинники 4 августа

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Корней, Мария, Михаил.

Какой сегодня церковный праздник

4 августа в православной церкви чтится память Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Перенесение мощей священномученика Фоки.

В народе 4 августа почиталась Мария Ягодница. У женщин в этот день была традиция умываться утренней росой для красоты и здоровья. Также люди собирали ягоды и заготавливали из них варенья на зиму.

Приметы на 4 августа

  • на Марию Ягодницу нельзя работать в поле, чтобы не ударила молния;
  • нельзя делать серьезную работу, потому что святая Мария за непочтение побьет градом или ударит молнией;
  • гроза в этот день предвещает богатый сбор сена.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 августа

  • 1687 – Иван Мазепа стал гетманом Левобережья.
  • 1777 – в Лондоне открыт первый в мире цирк Астлей.
  • 1934 – на Украинской "Криворожстали" запущена первая доменная печь.
  • 1962 – южноафриканского лидера Нельсона Манделу посадили в тюрьму на 28 лет.

Кто родился 4 августа

  • 1854 – Мария Заньковецкая, украинская актриса театра.
  • 1901 – Луи Армстронг, американский джазмен, трубач, композитор.
  • 1961 – Барак Обама, американский политик, 44-й президент США.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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