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4 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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4 июля, 00:05
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День судебного эксперта и День национальной полиции Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 4 июля.
4 июля: какой сегодня праздник
4 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Какой народный и православный праздник у украинцев 4 июля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 4 июля

  • День национальной полиции Украины – профессиональный праздник работников правоохранительной системы проводится ежегодно, начиная с 2018 года.
  • День судебного эксперта Украины – празднуется с 2009 года с целью обратить внимание на проблемы судебной экспертизы.

Именинники 4 июля

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Иона, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий.

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Какой сегодня церковный праздник

Иулиан Тарсийский
Иулиан Тарсийский / Фото: wikipedia.org

4 июля в православной церкви чтится память благоверного Оскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая, мученика Иулиана Тарсийского, священномученика Терентия, епископа Иконийского, преподобного Юлия, пресвитера, и Юлиана, диакона, мучеников Арчила II, царя Иверского, и Луарсаба ІІ, царя Карталинского.

Народный праздник

В народе 4 июля почитался Ульянов день. К этому времени как раз распускался липовый цвет, который люди собирали в лечебных целях.

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Приметы на 4 июля

  • цветки липы, собранные в этот день, наделялись особой целебной силой;
  • в Ульянов день нельзя рубить липу, иначе можно заблудиться в лесу;
  • липа бережет человека от сглаза.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 июля

  • 1862 – Чарльз Доджсон придумал сказку об Алисе, а спустя ровно три года в этот же день издал книгу "Алиса в Стране чудес" под псевдонимом Льюиса Кэррола.
  • 1886 – в Нью-Йорк доставлена статуя Свободы.
  • 1950 – в эфир вышла радиостанция "Радио Свобода".

Кто родился 4 июля

  • 1790 – Джордж Эверест, английский географ, в честь которого названа самая высокая вершина Земли.
  • 1891 – Петро Панч, украинский писатель.
  • 1902 – Джордж Мерфи, американский актер, политический деятель, сенатор США.
  • 1927 – Джина Лоллобриджида, итальянская актриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июль-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

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Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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