4 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День железнодорожника Украины, празднование Казанской иконы Божией Матери – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 4 ноября.

4 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 4 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 4 ноября

День железнодорожника Украины установлен президентским указом в 2002 году в честь прибытия в 1861 году во Львов первого поезда на территории современной Украины.

Дивали (Дипавали) или "Фестиваль Огней" – главный индийский и индуистский праздник, который в 2021 году выпадает на 4 ноября. Символизирует победу добра над злом, в честь чего повсеместно зажигаются свечи и фонарики.

День Тутанхамона чтится в честь обнаружения в 1922 году гробницы древнего египетского фараона.

Именинники 4 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Максимилиан, Николай, Серафим, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

4 ноября в православной церкви чтится память равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца, семерых отроков в Эфесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина (Ексакустодиана) и Иоанна, мучеников Александра, епископа, Ираклия, воина, и жен Анны, Елисаветы, Феодоры и Гликерии. Празднование Андрониковской, Казанской иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 4 ноября в честь чудотворной Казанской иконы Божией Матери праздновали Казанскую осеннюю – бабью заступницу. Этот день люди называли рубежом между осенью и зимой. По погоде на Казанскую предсказывали, какая будет зима. А если на этот день была назначена свадьба, то такие семьи были счастливыми и крепкими.

Приметы на 4 ноября

дождь на Казанскую приведет хороший с Казанской осенней мороз невелик, да стоять не велит;

до Казанской еще не зима, а с Казанской уже не осень;

если на Казанскую идет дождь – зима не за горами;

стоит туман с утра – можно ждать оттепели.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 ноября

1493 – экспедиция Христофора Колумба открыла архипелаг Гваделупа.

1708 – украинский гетман Иван Мазепа расторг союз с императором Петром I и перешел на сторону Карла ІІ.

1879 – американец Джеймс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат.

1890 – в Лондоне открылось метро – первая в мире подземная электрическая дорога.

1922 – английским археологом Хоуардом Картером была обнаружена гробница древнеегипетского фараона Тутанхамона.

1946 – в Париже образована Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

1950 – в Риме принята Европейская конвенция по правам человека.

Кто родился 4 ноября

1898 – Василий Кучабский, украинский военный деятель, историк.

1910 – Семен Ластович, украинский кобзарь, автор труда по истории и изготовлению бандуры.

1933 – Чарльз Куэн Као, китайский, британский и американский инженер-физик, изобретатель оптоволокна.

1956 – Игорь Тальков, советский рок-музыкант, певец, поэт, автор-исполнитель.

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