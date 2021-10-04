4 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день врача, Всемирный День архитектора, Всемирный день животных – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 4 октября.

4 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 4 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 4 октября

Международный день врача (International Doctor’s Day) – ежегодно в первый октябрьский понедельник проводится день солидарности медиков всего мира по улучшению и сохранению здоровья пациентов.

Всемирный день архитектора (World Architecture Day) также отмечается в первый понедельник октября. День был учрежден Международным союзом архитекторов и приурочен ко Всемирному дню Хабитат.

Всемирный день жилья Хабитат (World Habitat Day) – своеобразный праздник места жительства людей был установлен ООН в 1985 году с целью обеспечения населения планеты жильем к 2000 году, а также привлечения внимания к состоянию городов и всеобщему праву на нормальное жилье.

Всемирный день животных (World Animal Day) учрежден в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в день памяти католического святого покровителя животных Франциска Ассизского с целью обратить внимание людей на проблемы других обитателей планеты.

Всемирная неделя космоса (World Space Week) проводится ежегодно с 1999 года в период с 4 по 10 октября под эгидой ООН в честь космической науки и техники и приурочена к запуску СССР в 1957 году первого в мире искусственного спутника Земли.

Именинники 4 октября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Константин, Петр.

Какой сегодня церковный праздник

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4 октября в православной церкви отмечается отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Чтится память апостола от 70-х Кодрата, священномучеников Ипатия, епископа, и Андрея, пресвитера, святителей Исаакия и Мелетия, епископов Кипрских, мучеников Евсевия и Приска

Народный праздник

В народе 4 октября почитались Кондрат и Игнат, а сам день считался днем плодородия и земледелия. На Кондрата и Игната обязательно нужно было работать: молотить зерно, а еще удобрять землю навозом. Тогда весь год пройдет безбедно, а все задуманное сбудется.

Приметы на 4 октября

какая погода на Игната, такая продержится еще месяц;

если погода ясная и дует северо-восточный ветер – к морозной зиме;

если солнце огненно-яркое – к сильным ветрам

на Кондрата и Игната нельзя сидеть без дела, чтобы богатство не прошло мимо.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 октября

1535 – была напечатана первая англоязычная Библия.

1582 – Папа римский Григорий XIII ввел григорианский календарь, согласно которому на следующий день наступало 15 октября.

1675 – голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1800 – в Луганске начала работу первая доменная печь.

1957 – в СССР произведен запуск первого искусственного спутника Земли. ООН назвал этот день Днем начала космической эры человечества.

Кто родился 4 октября

1657 – Франческо Солимена, итальянский художник, видный представитель неаполитанской школы живописи.

1720 – Джованни Баттиста Пиранези, итальянский археолог, архитектор, художник-график.

1814 – Жан Милле, французский художник.

1976 – Алисия Сильверстоун, американская актриса и фотомодель.

1989 – Дакота Джонсон, американская актриса и модель.

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