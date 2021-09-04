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4 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
4 сентября, 07:25
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Всемирный день бороды, Международный день тхэквондо – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 4 сентября.
4 сентября: какой сегодня праздник
4 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 4 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 4 сентября

  • Всемирный день бороды (World Beard Day) – ежегодно в первую субботу сентября свой праздник отмечают все бородачи.
  • Международный день тхэквондо (World Taekwondo Day) празднуют любители восточных единоборств начиная с 2006 года, в честь его признания официальным видом спорта.
  • День таможенного брокера – в Украине специалисты этой отрасли отмечают свой неофициальный праздник, начиная с 1992 года.
  • День работника таможенной службы – своих таможенников 4 сентября также чествует Молдавия.

Именинники 4 сентября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

4 сентября в православной церкви чтится память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголипа), Акиндина, Севериана и других, священномученика Афанасия, епископа, преподобной Анфусы и ее слуг: мучеников Харисима и Неофита, мученицы Евлалии, девы, священномученика Горазда, епископа Богемского и Морава-Силезского. Празднуется Грузинская икона Божией Матери.

Народный праздник

В народе 4 сентября почитался Агафон Огуменник. В этот день важно было отпугнуть от гумна лешего, чтобы он не натворил беды. А вот делать подарки и уходить далеко от дома было нежелательно.

Приметы на 4 сентября

  • солнце на Агафона обещает хорошую погоду в течение месяца;
  • много грибов – не будет клева;
  • в день Агафона леший буянит и разбрасывает хлеб;
  • на Агафона ни в коем случае нельзя ходить в лес, а то леший утянет;

Интересные и важные события в Украине и мире 4 сентября

  • 1837 – в Америке Сэмюэл Морзе впервые показал работу телеграф.
  • 1888 – американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку Kodak.
  • 1975 – день рождения советской интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?"
  • 1991 – в Киеве над Верховной Радой впервые поднят сине-желтый флаг.
  • 1998 – день регистрации компании Google Incorporated.

Кто родился 4 сентября

  • 1874 – Александр Вишневский, советский хирург, создатель одноименной лечебной мази.
  • 1934 – Эдуард Хиль, советский эстрадный певец.
  • 1981 – Бейонсе, американская певица, танцовщица, актриса, продюсер, дизайнер.
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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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