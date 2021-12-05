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5 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
5 декабря, 07:25
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День работников статистики Украины, День волонтера – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 5 декабря
5 декабря: какой сегодня праздник
5 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 5 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 5 декабря

  • День работников статистики Украины – профессиональный праздник был установлен в 2002 году в честь проведенной в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения.
  • Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития (International Volunteer Day for Economic and Social Development) или День волонтера, проводится под эгидой ООН, начиная с 1985 года, в честь людей, которые тратят свое свободное время и силы на благо общества.
  • Всемирный день почв (World Soil Day) – проводится ежегодно с 2002 года под эгидой ООН с целью напомнить людям о важности почвенных ресурсов и сохранении экосистем на Земле.
  • День ниндзя (Day of the Ninja) – неофициальный оригинальный и популярный во многих странах праздник приурочен к выходу в прокат в 2003 году художественного фильма "Последний самурай".

Именинники 5 декабря

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Прокоп, Савва, Фаддей, Федор, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

В 2021 году западные христиане 5 декабря отмечают второе воскресенье Адвента – это время ожидания Рождества Христова.

5 декабря в православной церкви отмечается попразднство Введение во храм Пресвятой Богородицы. Чтится память апостолов от 70-х: Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии, Благоверного Ярополка, в святом крещении Петра, князя Владимир-Волынского, мучеников Кикилии (Цецилии), Валериана, Тивуртия и Максима, мученика Прокопия, мученика Прокопия, чтеца, мученика Менигна, преподобного Агавы Исмаильтянина, праведного Михаила, воина, болгарина.

Народный праздник

В народе 5 декабря отмечался Прокопьев день. По народным наблюдениям, с Прокопия устанавливались прочные санные дороги, которые стояли до самой весны. Их сообща укатывали, чтобы можно было безопасно и свободно передвигаться, а затем для работников устраивали угощение и всеобщее празднество.

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Приметы на 5 декабря:

  • пришел Прокоп – разрыл сугроб, по снегу ступает – дорогу копает;
  • прокладывать путь на Прокопа можно, а отправляться в дальнюю дорогу еще нельзя;
  • если ночь темная – будут снегопады;
  • тепло на Прокопа – к снежной затяжной зиме.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 декабря

  • 1492 – Христофор Колумб достиг острова Гаити.
  • 1848 – американский президент Джеймс Полк подтвердил нахождение золота в Калифорнии, что послужило стартом золотой лихорадки.
  • 1854 – американец Аарон Аллен запатентовал кресла с откидными сиденьями.
  • 1917 – открылась Украинская академия искусств.
  • 1952 – в Лондоне начался великий смог 1952 года.
  • 2001 – стартовала первая Всеукраинская перепись населения.

Кто родился 5 декабря

  • 1803 – Федор Тютчев, русский поэт, публицист.
  • 1820 – Афанасий Фет, русский поэт, переводчик.
  • 1890 – Фриц Ланг, немецкий и американский кинорежиссер и сценарист.
  • 1901 – Уолт Дисней, американский кинорежиссер мультипликатор, продюсер, художник.
  • 1903 – Йоханнес Хестерс, голландский актер, певец, был старейшим действующим актером в истории.
  • 1931 – Григор Тютюнник, украинский писатель.
  • 1945 – Нина Русланова, советская и российская актриса театра и кино.
  • 1966 – Патрисия Каас, французская эстрадная певица и актриса.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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