5 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

День трудоголика – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 5 июля.

5 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Какой народный и православный праздник у украинцев 5 июля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 5 июля

День трудоголика (Workaholics Day) – отмечают люди, которые полностью отданы работе и готовы жертвовать многим ради нее. Праздник появился в Америке и быстро распространился по всему миру. Его цель – показать людям негативные последствия трудоголизма и призвать к изменению образа жизни.

День бикини – почитатели этого пляжного костюма, созданного парижским модельером Луи Реаром, отмечают в день демонстрации купальника в 1946 году танцовщицей Мишелин Бернардини. А назван он был в честь атолла Бикини, на котором в то время проводились ядерные испытания, с намеком на то, что раздельный купальник произвел на общество впечатление, сравнимое с ядерным взрывом.

Именинники 5 июля

День ангела сегодня отмечают: Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Зинаида, Ульяна, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

Священномученик Евсевий Самосатский / Фото: Pinterest

5 июля в православной церкви чтится память священномученика Евсевия, епископа Самосатского, мучеников Зинона и Зины, мучеников Галактиона и Юлиании.

Народный праздник

В народе 5 июля почитался Евсеев день. Этот период считался благоприятным для чистки колодцев. А еще в этот день люди ходили в лес и вязали из веток банные веники, которые считались целебными.

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Приметы на 5 июля

на Евсея хорошо собирать лекарственные травы;

дождь на Евсея – будет богатый урожай хлеба;

лунная ночь и звездное небо – также говорят о хорошем урожае.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 июля

1687 – Ньютон опубликовал закон всемирного тяготения.

1946 – день рождения купальника-бикини.

1954 – Элвис Пресли записал свою первую песню That's All Right.

1991 – учреждена должность президента Украины.

Кто родился 5 июля

1810 – Финеас Тейлор Барнум, американский шоумен, основатель цирка.

1820 – Уильям Ранкин, английский физик, механик, основатель термодинамики.

1939 – Павел Морозенко, украинский актер театра и кино.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июль-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.