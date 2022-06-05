5 июня: какой сегодня праздник, приметы, запреты и именины

В этот день наши предки высаживали последние огурцы и сеяли коноплю, а в Литве будут поздравлять отцов. Именины у Александров, Михаилов и Марий

5 июня в Литве празднуется День отца / Фото: Unsplash

Сегодня, 5 июня, нужно поздравить работников водной промышленности Украины, а в мире отмечается День окружающей среды.

А именины празднуют Александр, Алексей, Андрей, Борис, Василий, Геннадий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Константин, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков.

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Те, кто празднуют сегодня день рождения и родится в этот день, будут счастливыми и богатыми.

Самые важные события, праздники и запреты в этот день – ниже.

Какой сегодня день

День работников водного хозяйства Украины . Отмечается с 2003 года каждое первое воскресенье июня.

. Отмечается с 2003 года каждое первое воскресенье июня. Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) – нацелен на привлечение внимания людей к проблемам защиты и охраны окружающей среды.

(World Environment Day) – нацелен на привлечение внимания людей к проблемам защиты и охраны окружающей среды. День Конституции празднует Дания .

. День отца в Литве . Как и у нас, в этот день дети поздравляют своих пап, организовывают семейные посиделки или пикники.

. Как и у нас, в этот день дети поздравляют своих пап, организовывают семейные посиделки или пикники. День кетчупа в США. Этот невероятно популярный соус родился под влиянием соевого, который завезли в Европу английские моряки. В Штатах он приобрел свой привычный состав и вкус в 1876 году.

Какой сегодня праздник

5 июня в православной церкви чтится память преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой.

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В народе 5 июня почитался Леонтий Огуречник, его также звали Конопляником. В этот день сажали последние огурцы и сеяли коноплю, ее наши предки использовали в быту, для личной гигиены и в медицине.

Приметы на 5 июня

если на Леонтия Огуречника летает много оводов – к хорошему урожаю огурцов;

те, кто родился в этот день будут счастливыми и богатыми;

если ночью будут заморозки, то будет холодно еще 40 дней;

если утром слышен сильный запах травы, днем будет дождь.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 июня

1910 – в Киеве состоялся первый полет на отечественном самолете, созданном профессором Александром Кудашевым.

1919 – в ходе украинско-польской войны началась Чертковская операция Украинской Галицкой Армии (УГА).

1945 – в Берлине подписана Декларация о поражении Германии.

1947 – в Америке обнародована программа помощи послевоенной Европе "План Маршалла".

1981 – в Америке открыт вирус иммунодефицита человека – СПИД.

В этом материале найдете лунный календарь для сада и огорода на июнь 2022 года.