5 июня: какой сегодня праздник, приметы, запреты и именины

Сегодня, 5 июня, нужно поздравить работников водной промышленности Украины, а в мире отмечается День окружающей среды.
А именины празднуют Александр, Алексей, Андрей, Борис, Василий, Геннадий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Константин, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков.
Те, кто празднуют сегодня день рождения и родится в этот день, будут счастливыми и богатыми.
Самые важные события, праздники и запреты в этот день – ниже.
Какой сегодня день
- День работников водного хозяйства Украины. Отмечается с 2003 года каждое первое воскресенье июня.
- Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) – нацелен на привлечение внимания людей к проблемам защиты и охраны окружающей среды.
- День Конституции празднует Дания.
- День отца в Литве. Как и у нас, в этот день дети поздравляют своих пап, организовывают семейные посиделки или пикники.
- День кетчупа в США. Этот невероятно популярный соус родился под влиянием соевого, который завезли в Европу английские моряки. В Штатах он приобрел свой привычный состав и вкус в 1876 году.
Какой сегодня праздник
5 июня в православной церкви чтится память преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой.
В народе 5 июня почитался Леонтий Огуречник, его также звали Конопляником. В этот день сажали последние огурцы и сеяли коноплю, ее наши предки использовали в быту, для личной гигиены и в медицине.
Приметы на 5 июня
- если на Леонтия Огуречника летает много оводов – к хорошему урожаю огурцов;
- те, кто родился в этот день будут счастливыми и богатыми;
- если ночью будут заморозки, то будет холодно еще 40 дней;
- если утром слышен сильный запах травы, днем будет дождь.
Интересные и важные события в Украине и мире 5 июня
- 1910 – в Киеве состоялся первый полет на отечественном самолете, созданном профессором Александром Кудашевым.
- 1919 – в ходе украинско-польской войны началась Чертковская операция Украинской Галицкой Армии (УГА).
- 1945 – в Берлине подписана Декларация о поражении Германии.
- 1947 – в Америке обнародована программа помощи послевоенной Европе "План Маршалла".
- 1981 – в Америке открыт вирус иммунодефицита человека – СПИД.
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