5 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 5 ноября.

5 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 5 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 5 ноября

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (World Tsunami Awareness Day) проводится под эгидой ООН с 2015 году по инициативе Японии, которая имеет большой опыт предупреждения последствий цунами и их ликвидации. Мероприятия дня нацелены на повышение осведомленности людей об опасности этого стихийного бедствия и предотвращение возможных последствий от цунами.

День Пуно (Puno Day) в Перу – праздник, посвященный основанию древней империи инков, ежегодно в начале ноября проводится на берегу озера Титикака.

Именинники 5 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Афанасий, Владимир, Евфросиния, Емельян, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

5 ноября в православной церкви чтится память апостола Иакова, брата Господня по плоти, святителя Игнатия, патриарха Константинопольского.

Народный праздник

В народе 5 ноября почитали Якова. Святого апостола считали покровителем всякой мужской работы. В этот день мужчины ладили гужи, проверяли исправность конской сбруи, заготавливали дрова и делали другую работу по дому. А еще проводили ритуал задабривания земли: крошили пирог с праздника Казанской иконы, разбрасывали по полю и подкармливали птиц. Люди верили, если все успеют сделать вовремя – и в доме, и в семье все будет ладно.

Приметы на 5 ноября

если на Якова снег не растаял, то зима не будет суровой, а лето принесет урожай;

пошла мелкая крупа на Якова – зиму ждать через две недели;

на Якова снега надует – хлеба прибудет;

на Якова ни за кого нельзя поручаться.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 ноября

1935 – появилась настольная игра "Монополия".

1935 – в Киеве началось регулярное троллейбусное движение.

В разные годы в Киеве открывались станции метро: 1963 – "Политехнический институт" и Завод "Большевик" ("Шулявская"), 1965 – "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница" и электродепо "Дарница", 1971 – "Святошин", "Нивки", "Октябрьская" ("Берестейская").

Кто родился 5 ноября

1911 – Мэри Осборн, американская киноактриса.

1913 – Вивьен Ли, английская актриса театра и кино.

1913 – Владимир Лифшиц, советский поэт, драматург, детский писатель.

1934 – Кира Муратова, советская и украинская киноактриса, режиссер, сценарист.

1938 – Джо Дассен, французский певец, композитор, музыкант.

1952 – Олег Блохин, советский и украинский футболист, тренер.

1959 – Брайан Адамс, канадский рок-музыкант, гитарист, автор и исполнитель песен.

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