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5 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
5 октября, 07:25
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Всемирный День учителя – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 5 октября.
5 октября: какой сегодня праздник
5 октября: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 5 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 5 октября

  • Всемирный День учителя (World Teachers' Day) – профессиональный праздник работников сферы образования, учрежденный ЮНЕСКО в честь состоявшейся 5 октября 1966 года в Париже Конференции о статусе учителей.
  • День государственного языка празднует Таджикистан.
  • День республики отмечает Португалия.

Именинники 5 октября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Фока.

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Какой сегодня церковный праздник

5 октября в православной церкви чтится память пророка Ионы, святителя Фоки, епископа Синопского, преподобного Ионы, пресвитера, отца святых Феофана, творца канонов, и Феодора, Начертанных, мученика Фоки, Вертоградаря, праведного Петра, бывшего мытаря.

Народный праздник

В народе 5 октября почитались Иона и Фока, которых связывали с буйством сильных ветров и разгулом нечистой силы. А сам этот день еще называли листопадным, потому что с этого времени ветер сносил листву с деревьев и начиналась настоящая осень. Чтобы не прогневить ветер, нельзя было стучать палкой по земле и разорять муравейники.

Приметы на 5 октября

  • если листья с березы еще не опали – снег выпадет нескоро;
  • святому Фоке молились о спасении от пожаров и утопления;
  • на Ионов день нельзя есть рыбу.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 октября

  • 1502 – Христофор Колумб открыл Коста-Рику.
  • 1594 – Началось народное восстание под предводительством Северина Наливайко.
  • 1823 – в Англии стал выходить первый медицинский журнал "Ланцет".
  • 1962 – в Англии вышел первый сингл The Beatles – Love Me Do.

Кто родился 5 октября

  • 1609 – Пауль Флеминг, немецкий врач и поэт.
  • 1864 – Луи Жан Люмьер, французский изобретатель кинематографа.
  • 1902 – Рэй Крок, американский ресторатор, создатель сети ресторанов McDonald’s.
  • 1947 – Брайан Джонсон, британский музыкант и поэт, вокалист группы AC/DC.
  • 1957 – Ли Томпсон, британский музыкант, участник группы Madness.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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