5 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день благотворительности, День предпринимателя Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 5 сентября.

5 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 5 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 5 сентября

Международный день благотворительности (International Day of Charity) был основан под эгидой ООН и ежегодно отмечается во многих странах мира с 2013 года.

День предпринимателя – ежегодно празднуется в Украине в первое воскресенье сентября, начиная с 1999 года.

День отца (Father's Day) – в первое воскресенье сентября празднует Австралия, Фиджи, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея.

День учителя отмечается в Индии.

Именинники 5 сентября

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День ангела сегодня отмечают: Ефрем, Иван, Николай, Павел.

Какой сегодня церковный праздник

5 сентября в православной церкви проводится отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Чтится память мученика Луппа, священномученика Иринея, епископа Лионского, святого Евтихия и Флорентия, святителя Калиника, патриарха Константинопольского.

Народный праздник

В народе 5 сентября почитался Луп Брусничник. Как понятно из названия, это был день активного сбора поспевшей брусники и листьев. Люди верили, что в это время она набирает особую силу. Из ягод делали заготовки на зиму, а из листьев варили целебные чаи.

Приметы на 5 сентября

если на Лупа поспела брусника – время собирать лен и овес;

если журавли летят на юг, будет ранняя зима;

журавли летят низко – к теплой зиме;

листья падают на землю лицом вниз – к теплой зиме.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 сентября

1015 – в борьбе за киевский престол князь Святополк Окаянный убил брата – князя Глеба.

1862 – в Англии аэронавты Глейшер и Коксвелл на воздушном шаре поднялись на рекордную высоту 9 км.

1918 – Совнарком России издал декрет о начале красного террора против классовых врагов революции.

1967 – в СССР объявлена амнистия крымских татар после депортации.

Кто родился 5 сентября

1817 – Алексей Толстой, русский писатель , потомок последнего украинского гетмана .

, потомок последнего украинского гетмана 1912 – Джон Кейдж, американский композитор-авангардист.

1939 – Джордж Лазенби, австралийский киноактер (роль Джеймса Бонда).

1946 – Фредди Меркьюри, английский рок-музыкант, лидер группы "Queen".

1951 – Майкл Китон, американский киноактер (роль Бэтмена).

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