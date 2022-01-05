5 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный разгрузочный день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 5 января.

5 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 5 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 5 января

Международный разгрузочный день – логично, что после обильного, сытного продолжительного новогоднего застолья наступает время отдыха и восстановления для желудка, когда люди, которые придерживаются здорового образа жизни, садятся на диету или же начинают питаться умеренно.

Именинники 5 января

День ангела сегодня отмечают: Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.

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Какой сегодня церковный праздник

5 января в православной церкви чтится память мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста, святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского, преподобного Нифонта, епископа Кипрского, преподобного Павла, епископа Неокесарийского.

Народный праздник

В народе 5 января отмечался Федулов день. Святого Феодула почитали как хранителя домашней скотины и птицы. В этот день люди наводили порядок в хлеву, птичнике и других подсобных помещениях, а также вкусно угощали животных. Хозяйки традиционно пекли печенье в виде птичек и овечек, чтобы защитить хозяйство от нечистой силы и привлечь удачу в дом.

Приметы на 5 января

на Федула категорически нельзя обижать домашнюю скотину;

нельзя ничего отдавать из дома;

по погоде в Федулов день судили о том, каким будет ноябрь;

ярко горит огонь в печи – к скорым морозам;

ветреный день на Федула – к богатому урожаю.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 января

1769 – шотландец Джеймс Уатт запатентовал паровую машину.

1918 – УНР выпустила в обращение первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языках и идиш.

1956 – в Антарктиду доставлена первая советская Комплексная антарктическая экспедиция.

1972 – Америка начала работы по созданию многоразового транспортного космического корабля.

Кто родился 5 января

1855 – Кинг Кэмп Жиллетт, американский изобретатель, первый производитель безопасных бритв.

1880 – Василий Верховинец, украинский композитор, искусствовед.

1931 – Роберт Дюваль, американский актер, кинорежиссер, продюсер.

1969 – Мэрилин Мэнсон, американский музыкант, певец, актер, лидер группы Marilyn Manson.

1975 – Брэдли Купер, американский актер, продюсер, кинорежиссер, певец.

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