6 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 6 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 6 апреля
- Международный день спорта на благо мира и развития (International Day of Sport for Development and Peace) – организован в 2013 году по инициативе ООН и Международного олимпийского комитета с целью мотивации людей и выработки основных ценностей спорта: честная игра, согласованность в команде, уважение к оппоненту.
- Всемирный день настольного тенниса (World Table Tennis Day) – еще один спортивный праздник, приуроченный к Международному дню спорта, был учрежден в 2015 году по инициативе Международной Федерации настольного тенниса с целью популяризации этого вида спорта и пропаганды здорового образа жизни.
Именинники 6 апреля
День ангела сегодня отмечают: Артемон, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков.
Какой сегодня церковный праздник
6 апреля в православной церкви отмечается предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы. Чтится память преподобного Захария монаха, святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского, преподобного Захария постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Иакова исповедника.
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Народный праздник
В народе 6 апреля отмечался день Захария. Крестьяне занимались уборкой дворов и подготовкой к празднику Благовещения, чтобы успеть все сделать до вечера, потому что в праздник работать грех. Во дворах жгли костры и обходили вокруг дома, чтобы изгнать нечистую силу.
Приметы на 6 апреля
- если девушка отстоит всенощную, она встретит хорошего жениха;
- теплая ночь в канун Благовещения – к теплой весне;
- выпала роса – не надо коням овса, будут добрые проса;
- дождливая погода – будет легкий год для домашнего скота.
Интересные и важные события в Украине и мире 6 апреля
- 1748 – обнаружены руины древнеримского города Помпеи, погребенного под пеплом Везувия в І столетии нашей эры.
- 1818 – в Париже барон Карл Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения, прообраз велосипеда.
- 1869 – запатентован целлулоид.
- 1938 – ученый-химик Рой Планкетт открыл тефлон.
Кто родился 6 апреля
- 1670 – Жан-Батист Руссо, французский поэт-сатирик, автор эпиграмм.
- 1953 – Кристофер Франке, немецкий и американский композитор, пионер в жанре электронной музыки.
- 1965 – Эдуард Драч, украинский бандурист, поэт, бард.
- 1970 – Ирина Билык, украинская певица, композитор, телеведущая.
- 1973 – Александр "Фоззи" Сидоренко, MC и DJ украинской группы "ТНМК".
Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни.