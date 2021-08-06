6 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, День Хиросимы, Международный день Врачи мира за мир – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 6 августа.

6 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 6 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 6 августа

Международный день "Врачи мира за мир" – проводится в мире ежегодно под эгидой ООН в трагическую годовщину дня бомбардировки Америкой Хиросимы в 1945 году.

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, День Хиросимы (No Nukes Day, Hiroshima Day) – также чтится в день памяти ядерного взрыва в Хиросиме.

Международный день пива (International Beer Day) – неофициальный праздник любителей и производителей этого хмельного напитка отмечается в первую пятницу августа с 2007 года.

День независимости – празднуют Боливия и Ямайка.

Именинники 6 августа

День ангела сегодня отмечают: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Кристина, Николай, Роман.

Какой сегодня церковный праздник

6 августа в православной церкви чтится память мученицы Христины, мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, святого Поликарпа, архимандрита Киево-Печерского.

В этот день католическая церковь празднует значимый день – Преображение Господне.

В народе 6 августа почитались Борис и Глеб, а сам день считался грозовым и пожароопасным. Крестьяне старались не выходить в поле, чтобы их не убило молнией.

Приметы на 6 августа

пришли Глеб и Борис – за хлеб не берись;

нельзя выезжать в поля, чтобы не случилось пожара;

на Бориса и Глеба нельзя жать, иначе могут ударить молнией.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 августа

1932 – начался первый Венецианский кинофестиваль.

1945 – Америка осуществила сброс атомной бомбы на японский город Хиросиму.

1961 – стартовал советский космический корабль "Восток-2" под командованием Германа Титова.

1968 – диск Waiting for the Sun группы The Doors стал золотым.

1991 – появилась первая в мире веб-страница.

Кто родился 6 августа

1881 – Александр Флеминг, шотландский бактериолог, открывший пенициллин.

1910 – Чарльз Крайтон, английский кинорежиссер, мастер комедии.

1948 – Николай Авилов, украинский десятиборец, рекордсмен.

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