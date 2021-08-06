6 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 6 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
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Какой сегодня праздник, 6 августа
- Международный день "Врачи мира за мир" – проводится в мире ежегодно под эгидой ООН в трагическую годовщину дня бомбардировки Америкой Хиросимы в 1945 году.
- Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, День Хиросимы (No Nukes Day, Hiroshima Day) – также чтится в день памяти ядерного взрыва в Хиросиме.
- Международный день пива (International Beer Day) – неофициальный праздник любителей и производителей этого хмельного напитка отмечается в первую пятницу августа с 2007 года.
- День независимости – празднуют Боливия и Ямайка.
Именинники 6 августа
День ангела сегодня отмечают: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Кристина, Николай, Роман.
Какой сегодня церковный праздник
6 августа в православной церкви чтится память мученицы Христины, мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, святого Поликарпа, архимандрита Киево-Печерского.
В этот день католическая церковь празднует значимый день – Преображение Господне.
В народе 6 августа почитались Борис и Глеб, а сам день считался грозовым и пожароопасным. Крестьяне старались не выходить в поле, чтобы их не убило молнией.
Приметы на 6 августа
- пришли Глеб и Борис – за хлеб не берись;
- нельзя выезжать в поля, чтобы не случилось пожара;
- на Бориса и Глеба нельзя жать, иначе могут ударить молнией.
Интересные и важные события в Украине и мире 6 августа
- 1932 – начался первый Венецианский кинофестиваль.
- 1945 – Америка осуществила сброс атомной бомбы на японский город Хиросиму.
- 1961 – стартовал советский космический корабль "Восток-2" под командованием Германа Титова.
- 1968 – диск Waiting for the Sun группы The Doors стал золотым.
- 1991 – появилась первая в мире веб-страница.
Кто родился 6 августа
- 1881 – Александр Флеминг, шотландский бактериолог, открывший пенициллин.
- 1910 – Чарльз Крайтон, английский кинорежиссер, мастер комедии.
- 1948 – Николай Авилов, украинский десятиборец, рекордсмен.
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