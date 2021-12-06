6 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День Вооруженных сил Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 6 декабря.

6 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 6 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 6 декабря

День Вооруженных сил Украины – национальный профессиональный воинский праздник, установленный в честь принятия в 1991 году закона "О Вооруженных силах Украины" и посвященный военнослужащим украинской армии, которые осуществляют задачи по обороне, защите суверенитета и территориальной целостности страны.

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Именинники 6 декабря

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

В 2021 году западные христиане 6 декабря отмечают День святого Николая, с которого начинаются Рождественские праздники в Европе.

6 декабря в православной церкви чтится память святителя Амфилохия, епископа Иконийского, святителя Григория, епископа Акрагантийского, мучеников Сиссиния, епископа Кизицкого, и Феодора Антиохийского, благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия.

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Народный праздник

В народе 6 декабря отмечался Митрофанов день. В это время продолжали ставить санный путь по снегу. По этому поводу в Митрофанов день устраивались празднества и гуляния. Люди вскладчину собирали со всех домов муку, пекли пироги, варили пиво и созывали гостей. А еще по погоде этого дня судили, каким будет следующее лето.

Приметы на 6 декабря

если на Митрофана шел снег и дул северный ветер – 6 июня будет холодным, дождливым и ветреным;

низкие тучи на небе – к скорому похолоданию;

в Митрофанов день запрещено ссориться и выяснять отношения.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 декабря

1240 – Киев захвачен и разрушен войсками монгольского хана Батыя.

1637 – прошла Кумейковская битва между казацким и польским войсками, которым закончилось восстание Павлюка.

1877 – американский изобретатель Томас Эдисон на своем фонографе впервые записал человеческий голос.

1912 – во время раскопок в египетской Амарне обнаружен бюст Нефертити.

1991 – день образования Вооруженных сил Украины.

Кто родился 6 декабря

1841 – Фредерик Базиль, французский художник, один из основателей импрессионизма.

1871 – Николай Вороной, украинский советский писатель, переводчик, поэт, актер, режиссер.

1903 – Николай Колесса, советский, украинский композитор, дирижер, педагог.

1948 – Юрий Алексеев, украинский ракетостроитель, председатель Государственного космического агентства Украины.

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