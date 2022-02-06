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6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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6 февраля, 07:25
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Международный день бармена, день блаженной Ксении Петербургской – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 6 февраля.
6 февраля: какой сегодня праздник
6 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 6 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 6 февраля

  • Международный день бармена (International Bartender's Day) – этот профессиональный праздник отмечается в день святого Аманда, покровителя виноделов, пивоваров, торговцев, рестораторов и барменов.
  • Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах - был организован ООН с целью предотвращения операций и процедур, направленных на изменение или нанесение увечий женским гениталиям в немедицинских целях.
  • День Боба Марли (Bob Marley Day) – проводится 6 февраля на Ямайке и в других странах в день рождения самого известного исполнителя в стиле регги.

Именинники 6 февраля

День ангела сегодня отмечают: Герасим, Денис, Иван, Ксения и Оксана, Николай, Павел, Тимофей.

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Какой сегодня церковный праздник

6 февраля в православной церкви чтится память блаженной Ксении Петербургской, преподобной Ксении Миласской, святителя Герасима Великопермского, мученика Иоанна Казанского, мученика Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия, преподобного Македония, Сирийского отшельника. Перенесение мощей преподобномученика Анастасия Персидского.

Народный праздник

В народе 6 февраля отмечался Аксиньин день, или Ксении-полузимницы. Обычно к этому времени уже была израсходована половина запасов хлеба и других продуктов, а также кормов для домашнего скота. В зависимости от количества запасов хозяева корректировали свои расходы. Также в этот день изучали цены на рынке и следили за природой.

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Приметы на 6 февраля

  • Ксения-полузимница делит зиму пополам, да не поровну;
  • если зерно подешевело – к хорошему урожаю;
  • если цена на хлеб низкая, то до нового хлеба она не поднимется;
  • погода в Аксиньин день показывала, какой будет весна.

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Интересные и важные события в Украине и мире 6 февраля

  • 1900 – русский ученый Александр Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море.
  • 1922 – заключено Вашингтонское соглашение между США, Великобританией, Францией, Италией и Японией об ограничении морских вооружений.
  • 1945 – создана Всемирная федерация профсоюзов.
  • 1948 – венгерский физик Золтан Бей впервые получил эхосигнал от Луны. Рождение радиолокационной астрономии.
  • 1952 – 70 лет назад взошла на престол Елизавета II, правящая королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, глава 15 государств Содружества Наций.
  • 1996 – создана украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" на базе британской станции "Фарадей".

Кто родился 6 февраля

  • 1861 – Николай Зелинский, украинский химик, изобретатель противогаза.
  • 1894 – Михаил Чиаурели, грузинский советский режиссер, киноактер, сценарист, скульптор, художник.
  • 1895 – Пол Брэгг, диетолог, пионер американского движения за здоровый образ жизни.
  • 1932 – Франсуа Трюффо, французский кинорежиссер, сценарист, актер, один из основоположников "новой волны" в кинематографе.
  • 1945 – Боб Марли, ямайский гитарист, вокалист, композитор, "король регги".

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
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6 февраля. Елизавета II. Ровно 70 лет назад в этот день на престол Великобритании и Британской Империи взошла 25-летняя Елизавета Анна Мария Виндзор, ныне здравствующая и правящая Королева...
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