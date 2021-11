6 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict) – проводится под эгидой ООН с 2001 года с целью снижения ущерба, который люди причиняют природным ресурсам в результате вооруженных конфликтов.