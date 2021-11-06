6 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Дмитриевская поминальная суббота, День освобождения Киева от фашистов во время Второй мировой войны – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 6 ноября.

6 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 6 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 6 ноября

День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны – после двух лет оккупации силами войск 1-го Украинского фронта произведена освободительная операция в период с 1 по 6 ноября 1943 года.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict) – проводится под эгидой ООН с 2001 года с целью снижения ущерба, который люди причиняют природным ресурсам в результате вооруженных конфликтов.

Международный день памяти животных, погибших от рук человека – проводится в мире с целью привлечь внимание к проблеме жестокого обращения людей по отношению к животным.

Именинники 6 ноября

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр.

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Какой сегодня церковный праздник

6 ноября в православной церкви отмечается Дмитриевская поминальная суббота. Чтится память мученика Арефы и с ним 4299 мучеников, преподобных Арефы, Сысоя и Феофила, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, блаженного Елезвоя, царя Эфиопского, мученицы Синклитики и двух дочерей ее, святителя Афанасия, патриарха. Празднование иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость".

Народный праздник

В народе 6 ноября отмечался День Арефы, а еще почиталась Скорбящая Божья Мать в честь чудотворной иконы. Люди молились Богородице об избавлении от болезней и неудач, а также преодоления горя и печали. С этого дня начинались зимние девичьи посиделки, когда девушки собирались в каком-то одном доме, занимались рукоделием при свете лучины, беседовали и пели. А по тому, как горела лучина, предсказывали погоду.

Приметы на 6 ноября

трещит лучина или дрова в печи – к сильным морозам;

если огонь не хочет разгораться – можно ждать оттепель;

если в этот день разбить зеркало – это к несчастью.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 ноября

1943 – в ходе Второй мировой войны Киев освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

1944 – возобновила работу Киевская радиостанция.

1951 – со старта работы Киевского телецентра на Крещатике, 26 началась история украинского телевидения.

1960 – открыта первая очередь Киевского метрополитена со станциями: "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр".

1982 – в Киеве открыты станции метро "Минская" и "Героев Днепра".

1987 – открыта станция Киевского метрополитена "Ленинская" ("Театральная").

1995 – вышел последний альбом Queen с участием Фредди Меркьюри.

Кто родился 6 ноября

1855 – Дмитрий Яворницкий, украинский историк, исследователь казачества, археолог, этнограф, фольклорист, писатель.

1907 – Владимир Рапопорт, советский кинооператор и режиссер.

1921 – Джеймс Джонс, американский писатель.

1988 – Эмма Стоун, американская актриса.

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