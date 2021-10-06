6 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 6 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 6 октября
- Всемирный день охраны мест обитания (World Hospice and Palliative Care Day) – экологический праздник, учрежденный в 1979 году с целью привлечь внимание людей к проблеме сохранения среды обитания фауны Земли.
- День поминовения чтится в Туркменистане в память о жертвах 9-бального Ашхабадского землетрясения 1948 года, признанного ЮНЕСКО как одна из наиболее разрушительных катастроф ХХ века, а также о погибших в Геоктепинском сражении 1880-1881 гг.
- День бухгалтера и аудитора празднует Казахстан.
Именинники 6 октября
День ангела сегодня отмечают: Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.
Какой сегодня церковный праздник
6 октября в православной церкви отмечается зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. Чтится память преподобных жен Ксанфипы и Поликсения, мученицы Ираиды, девы, мучеников Андрея, Иоанна и сыновей Иоанновых Петра и Антонина.
Народный праздник
В народе 6 октября почиталась Ираида Спорная. В этот день люди старались привлечь к себе финансовую удачу. Для этого в кошелек нужно было положить монетку с каким-то изъяном, при этом важно, чтобы она была не найденная, а вырученная в уплату за труд, товар или полученная на сдачу. А вот свои беды на Ираиду нельзя считать, иначе прибавится столько же.
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Приметы на 6 октября
- на Ираиду гадали о своей судьбе;
- на Ираиду можно привлечь деньги;
- если на закате красные тучи – к дождю;
- если стоит высокий бурьян – к снежной зиме.
Интересные и важные события в Украине и мире 6 октября
- 1648 – войска Богдана Хмельницкого осадили Львов.
- 1701 – Киево-Могилянская коллегия получила статус академии.
- 1889 – в Париже открыто кабаре "Мулен Руж".
- 1927 – в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма "Певец джаза".
- 2010 – день рождения Instagram.
Кто родился 6 октября
- 1459 – Мартин Бехайм, немецкий ученый и мореплаватель, создатель первого глобуса.
- 1732 – Невил Маскелайн, английский астроном, измеривший расстояние от Земли до Солнца.
- 1881 – Иван Кочерга, украинский писатель-драматург.
- 1906 – Джанет Гейнор, американская актриса, первая обладательница кинопремии "Оскар".
- 1929 – Михаил Грицюк, украинский скульптор.
- 1963 – Элизабет Шу, американская киноактриса.
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