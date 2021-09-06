6 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Рош ха-Шана, День борьбы с прокрастинацией – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 6 сентября.

6 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 6 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 6 сентября

Рош ха-Шана – еврейский Новый год ежегодно отмечается в новолуние седьмого месяца тишрей по еврейскому календарю и в 2021 году выпадает на период с 6 по 7 сентября. – еврейский Новый год ежегодно отмечается в новолуние седьмого месяца тишрей по еврейскому календарю и в 2021 году выпадает на период с 6 по 7 сентября.

День борьбы с прокрастинацией (Fight Procrastination Day) проводится с целью научиться не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

День объединения в Болгарии – установлен в честь присоединения Восточной Румелии к Княжеству Болгария в 1885 году.

День независимости отмечает Свазиленд.

Именинники 6 сентября

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День ангела сегодня отмечают: Арсений, Георгий, Кузьма, Максим, Петр.

Какой сегодня церковный праздник

6 сентября в православной церкви чтится память священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова, мученика Татиона, мученицы Сиры, девы Персидской, преподобного Георгия Лимниота, равноапостола Косьмы Этолийского. Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Киевского, всея Руси чудотворца.

Народный праздник

В народе 6 сентября почитался Евтихий Тихий. Понятно, что в этот день наблюдалась очень тихая, спокойная и безветренная погода. Как раз такая, которая нужна для сбора семян льна, чем и занимались крестьяне в этот период, одевшись в льняные одежды.

Приметы на 6 сентября

на Евтихия погода тихая;

на Евтихия нельзя смотреть на восход солнца – это к беде;

дождь на Евтихия – к сухой осени;

сырая погода на Евтихия – будет хороший урожай на следующий год;

звонко поют синицы – к скорому наступлению настоящей осени.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 сентября

1522 – завершено первое кругосветное путешествие, начатое Фернаном Магелланом.

1770 – началось строительство города Александровска (современного Запорожья).

1936 – в СССР учреждено почетное звание "Народный артист СССР", а первыми получившими его артистами стали К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, Федор Шаляпин и др.

1952 – в Женеве подписана Всемирная конвенция об авторском праве.

1987 – в Америке впервые проведена хирургическая операция по разъединению сиамских близнецов.

Кто родился 6 сентября

1824 – Хайрем Бердан, американский военный, разработавший ружье "Берданка".

1897 – Иван Микитенко, украинский писатель, драматург.

1943 – Роджер Уотерс, английский рок-музыкант, экс-участник группы Pink Floyd.

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