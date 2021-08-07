7 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, День маяка – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 7 августа.

7 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 7 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

Какой сегодня праздник, 7 августа

День маяка (Lighthouse day) – праздник, который появился в Америке в 1989 году, отмечают работники средств навигационного оборудования побережья крупных водоемов.

День независимости – празднует Кот-д’Ивуар.

День молодежи – отмечает Кирибати.

Именинники 7 августа

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анна, Макар, Николай.

Какой сегодня церковный праздник

7 августа в православной церкви отмечается Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Чтится память святых жен Олимпиады, диакониссы, и Евпраксии, Тавенской дивы. Память V Вселенского собора. Праведной Анны.

В народе 7 августа почиталась Анна-холодница зимоуказательница. Считалось, что по погоде в этот день можно предсказать, какой будет зима.

Приметы на 7 августа

холодное утро на Анну – к морозной зиме;

какая погода до обеда, такой будет начало зимы;

дождливый день предвещает снежную и теплую зиму.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 августа

1932 – в СССР принят "Закон о трех колосках", которым вводилась смертная казнь за кражу.

1970 — проведен первый компьютерный шахматный турнир.

1987 – американская пловчиха Линн Кокс – первый человек, доплывший из США в СССР через Берингов пролив.

Кто родился 7 августа

1880 – Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель.

1901 – Юлия Солнцева, украинская актриса, супруга режиссера Александра Довженко.

1947 – София Ротару, советская украинская эстрадная певица.

1960 – Дэвид Духовны, американский киноактер.

1975 – Шарлиз Терон, американская актриса, продюсер.

Смотрите видео о сезоне отпусков-2021:

Ранее мы рассказывали, когда будут летние Спасы в 2021 году в Украине.