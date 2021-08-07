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7 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 августа, 07:25
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Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, День маяка – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 7 августа.
7 августа: какой сегодня праздник
7 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 7 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Какой сегодня праздник, 7 августа

  • День маяка (Lighthouse day) – праздник, который появился в Америке в 1989 году, отмечают работники средств навигационного оборудования побережья крупных водоемов.
  • День независимости – празднует Кот-д’Ивуар.
  • День молодежи – отмечает Кирибати.

Именинники 7 августа

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анна, Макар, Николай.

Какой сегодня церковный праздник

7 августа в православной церкви отмечается Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Чтится память святых жен Олимпиады, диакониссы, и Евпраксии, Тавенской дивы. Память V Вселенского собора. Праведной Анны.

В народе 7 августа почиталась Анна-холодница зимоуказательница. Считалось, что по погоде в этот день можно предсказать, какой будет зима.

Приметы на 7 августа

  • холодное утро на Анну – к морозной зиме;
  • какая погода до обеда, такой будет начало зимы;
  • дождливый день предвещает снежную и теплую зиму.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 августа

  • 1932 – в СССР принят "Закон о трех колосках", которым вводилась смертная казнь за кражу.
  • 1970 — проведен первый компьютерный шахматный турнир.
  • 1987 – американская пловчиха Линн Кокс – первый человек, доплывший из США в СССР через Берингов пролив.

Кто родился 7 августа

  • 1880 – Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель.
  • 1901 – Юлия Солнцева, украинская актриса, супруга режиссера Александра Довженко.
  • 1947 – София Ротару, советская украинская эстрадная певица.
  • 1960 – Дэвид Духовны, американский киноактер.
  • 1975 – Шарлиз Терон, американская актриса, продюсер.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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