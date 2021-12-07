7 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день гражданской авиации, День святой Екатерины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 7 декабря.

7 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 7 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 7 декабря

Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) – проводится ежегодно под эгидой ООН, начиная с 1996 года с целью чествования вклада гражданской авиации в социальное и экономическое развитие многих государств.

Всемирный день украинского платка – относительно молодой праздник, который начал отмечаться с 2019 года с целью пропаганды и сбережения красивых украинских традиций.

День местного самоуправления в Украине – этот профессиональный праздник был организован в честь принятия в 1990 году закона о местных советах народных депутатов Украинской ССР и местном самоуправлении.

Именинники 7 декабря

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий.

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Какой сегодня церковный праздник

7 декабря в православной церкви чтится память великомученицы Екатерины, великомученика Меркурия, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского, мученицы Августы, мучеников Порфирия Стратилата и 200 воинов, преподобной Мастридии, мученицы Филофеи.

Народный праздник

В народе 7 декабря почиталась Катерина Санница. Это было время, когда люди активно обкатывали санный путь. А первыми в санях должны были прокатиться молодожены, которые сыграли осенью свадьбу. Святую Катерину почитали как покровительницу невест и свадеб, помощницу при родах, а потому день еще назывался Катерина Женодавица. Несмотря на то, что это церковный праздник, на день Катерины незамужние девушки традиционно гадали на женихов.

Приметы на 7 декабря

если яблоневую или вишневую веточку поставить в воду, и она зацветет к Рождеству – значит, скоро быть свадьбе;

если фруктовую ветку девушка спрячет под подушку – ночью на Катерину ей приснится суженый;

ясная погода на Екатерину – к морозной зиме;

звезды на небе светят тускло – скоро будет снегопад;

если снег выпал на сухую землю – следующий год будет неурожайным.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 декабря

1678 – первый европеец Луи Энпен обнаружил Ниагарский водопад.

1941 – в ходе Второй мировой войны Япония напала на Перл-Харбор, после чего Америка объявила войну Японии.

1972 – прошел запуск космического корабля "Аполлон-17", совершившего последнюю в программе "Аполлон" посадку на Луну.

1988 – землетрясение в Армении силой 6,9 балла разрушило города Спитак и Ленинакан, погибло 25 тысяч людей.

Кто родился 7 декабря

1598 – Джованни Лоренцо Бернини, итальянский архитектор и скульптор.

1805 – Жан Эжен Робер-Уден, швейцарский иллюзионист, родоначальник современной магии.

1900 – Екатерина Билокур, украинская художница, представительница "наивного искусства".

1950 – Виталий Садовский, украинский художник и иконописец.

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