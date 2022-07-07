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7 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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7 июля, 06:05
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День Ивана Купала – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 7 июля.
7 июля: какой сегодня праздник
7 июля: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Какой народный и православный праздник у украинцев 7 июля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 7 июля

  • День Ивана Купала – всенародно любимый древний праздник, который отмечается в Украине и других славянских странах.
  • День работника природно-заповедного дела – учрежден в Украине с 2009 года.

Именинники 7 июля

День ангела сегодня отмечают: Антон, Иван, Никита, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

Иоанн Предтеча
Иоанн Предтеча / Фото: Pinterest

7 июля в православной церкви отмечается большой праздник – Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Также чтится память преподобных Иова и Феодосия Манявских, мучеников семи братьев: Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина.

Народный праздник

В народе 7 июля отмечается праздник Ивана Купала или Иванов день, посвященный стихиям огня, воды, трав, земли и связанный с древними народными традициями, обрядами и ритуалами. А еще на Купалу открывали большой покос.

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Приметы на 7 июля

  • если умыться купальской росой и искупаться в реке, прибавится красоты и здоровья;
  • травы, собранные на Ивана Купала, считались особо целебными;
  • если прыгнуть через купальский костер – сгорят все беды и болезни;
  • в этот день все гадания правдивы;
  • на Ивана Купала снятся вещие сны.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 июля

  • 1881 – впервые опубликована сказка Карло Коллоди "Пиноккио".
  • 1891 – запатентованы дорожные чеки, ставшие прообразом нынешних кредитных карт.
  • 1941 – в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.
  • 1990 – прошло совместное выступление трех великих теноров – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса.
  • 2009 – похороны короля поп-музыки Майкла Джексона.

Кто родился 7 июля

  • 1904 – Михаил Мороз, украинский художник-экспрессионист.
  • 1927 – Григорий Гавриленко, украинский художник, график, иллюстратор.
  • 1940 – Ринго Старр, английский музыкант, певец, ударник группы The Beatles.
  • 1943 – Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июль-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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