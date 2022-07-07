7 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Какой народный и православный праздник у украинцев 7 июля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 7 июля
- День Ивана Купала – всенародно любимый древний праздник, который отмечается в Украине и других славянских странах.
- День работника природно-заповедного дела – учрежден в Украине с 2009 года.
Именинники 7 июля
День ангела сегодня отмечают: Антон, Иван, Никита, Яков.
Какой сегодня церковный праздник
7 июля в православной церкви отмечается большой праздник – Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Также чтится память преподобных Иова и Феодосия Манявских, мучеников семи братьев: Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина.
Народный праздник
В народе 7 июля отмечается праздник Ивана Купала или Иванов день, посвященный стихиям огня, воды, трав, земли и связанный с древними народными традициями, обрядами и ритуалами. А еще на Купалу открывали большой покос.
Приметы на 7 июля
- если умыться купальской росой и искупаться в реке, прибавится красоты и здоровья;
- травы, собранные на Ивана Купала, считались особо целебными;
- если прыгнуть через купальский костер – сгорят все беды и болезни;
- в этот день все гадания правдивы;
- на Ивана Купала снятся вещие сны.
Интересные и важные события в Украине и мире 7 июля
- 1881 – впервые опубликована сказка Карло Коллоди "Пиноккио".
- 1891 – запатентованы дорожные чеки, ставшие прообразом нынешних кредитных карт.
- 1941 – в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.
- 1990 – прошло совместное выступление трех великих теноров – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса.
- 2009 – похороны короля поп-музыки Майкла Джексона.
Кто родился 7 июля
- 1904 – Михаил Мороз, украинский художник-экспрессионист.
- 1927 – Григорий Гавриленко, украинский художник, график, иллюстратор.
- 1940 – Ринго Старр, английский музыкант, певец, ударник группы The Beatles.
- 1943 – Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.
Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июль-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.