7 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День работника социальной сферы Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 7 ноября.

7 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 7 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 7 ноября

День работника социальной сферы Украины – ежегодно, начиная с 1999 года, в первое воскресенье ноября отмечается профессиональный праздник специалистов по вопросам социальной защиты, занятости, организации оплаты, безопасности труда, трудовых отношений.

Именинники 7 ноября

День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Валерий, Матрона.

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Какой сегодня церковный праздник

7 ноября в православной церкви чтится память мучеников Маркиана и Мартирия, преподобных Мартирия, диакона, и Мартирия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах, мученика Анастасия, праведного Тавифы.

Народный праздник

В народе 7 ноября почитался Мартирий. Также день, приуроченный к поминанию, назывался Дедовские плачи. Считалось, что сама природа плачет дождем или снегом. Женщины плакались о своих бедах и грехах, чтобы с чистой душой встретить зиму. Полагалось вспомнить и пожалеть всех бедных и обиженных людей. Также в этот день было принято поминать умерших, молиться об упокоении их душ, ходить на кладбище, убирать могилки.

Приметы на 7 ноября

воет ветер – к перемене погоды;

утренний туман – к скорой оттепели;

в поминальные дни нельзя плохо говорить о покойных;

нельзя веселиться и петь песни, чтобы не обидеть души усопших близких;

ни в коем случае в этот день нельзя отказывать в милостыне.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 ноября

1788 – казаки во главе с Антоном Головатым завоевали османскую крепость Очаков.

1909 – во Львове создан Украинский студенческий союз.

1917 – в России произошла Октябрьская революция.

1928 – в Харькове открыт Госпром – первый украинский и европейский небоскреб.

1951 – в Киеве начал работать первый украинский телецентр.

Кто родился 7 ноября

1857 – Дмитрий Багалей, украинский советский историк, ректор Харьковского университета.

1867 – Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик.

1888 – Нестор Махно, украинский руководитель крестьянского повстанческого движения.

1901 – Рина Зеленая, советская актриса театра и кино, артистка эстрады.

1936 – Николай Винграновский, украинский писатель, кинематографист.

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