7 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 7 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 7 ноября
- День работника социальной сферы Украины – ежегодно, начиная с 1999 года, в первое воскресенье ноября отмечается профессиональный праздник специалистов по вопросам социальной защиты, занятости, организации оплаты, безопасности труда, трудовых отношений.
Именинники 7 ноября
День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Валерий, Матрона.
Какой сегодня церковный праздник
7 ноября в православной церкви чтится память мучеников Маркиана и Мартирия, преподобных Мартирия, диакона, и Мартирия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах, мученика Анастасия, праведного Тавифы.
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Народный праздник
В народе 7 ноября почитался Мартирий. Также день, приуроченный к поминанию, назывался Дедовские плачи. Считалось, что сама природа плачет дождем или снегом. Женщины плакались о своих бедах и грехах, чтобы с чистой душой встретить зиму. Полагалось вспомнить и пожалеть всех бедных и обиженных людей. Также в этот день было принято поминать умерших, молиться об упокоении их душ, ходить на кладбище, убирать могилки.
Приметы на 7 ноября
- воет ветер – к перемене погоды;
- утренний туман – к скорой оттепели;
- в поминальные дни нельзя плохо говорить о покойных;
- нельзя веселиться и петь песни, чтобы не обидеть души усопших близких;
- ни в коем случае в этот день нельзя отказывать в милостыне.
Интересные и важные события в Украине и мире 7 ноября
- 1788 – казаки во главе с Антоном Головатым завоевали османскую крепость Очаков.
- 1909 – во Львове создан Украинский студенческий союз.
- 1917 – в России произошла Октябрьская революция.
- 1928 – в Харькове открыт Госпром – первый украинский и европейский небоскреб.
- 1951 – в Киеве начал работать первый украинский телецентр.
Кто родился 7 ноября
- 1857 – Дмитрий Багалей, украинский советский историк, ректор Харьковского университета.
- 1867 – Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик.
- 1888 – Нестор Махно, украинский руководитель крестьянского повстанческого движения.
- 1901 – Рина Зеленая, советская актриса театра и кино, артистка эстрады.
- 1936 – Николай Винграновский, украинский писатель, кинематографист.
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