7 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день действий за достойный труд – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 7 октября

7 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 7 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 7 октября

Всемирный день действий за достойный труд (World Day for Decent Work) – проводится с 2008 года по инициативе Международной конфедерации профсоюзов с целью организации безопасного труда без рабства, принуждения, с достойной оплатой и возможностью развития.

Международный день невралгии тройничного нерва (International Trigeminal Neuralgia Awareness Day) отмечается с 2013 года по инициативе организации TNnME.

День гражданской авиации отмечает Кыргызстан с 1994 года.

День библиотекаря празднует Армения с 2004 года.

Именинники 7 октября

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фекла.

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Какой сегодня церковный праздник

7 октября в православной церкви чтится память преподобного Феодосия Манявского, преподобномученицы равноапостольной Феклы, преподобного Коприя, святого царя Стефана Сербского и сына его святого царя Владислава Сербского.

Народный праздник

В народе 7 октября почиталась Фекла. Хозяйки в этот день традиционно готовили борщ и пекли хлеб из муки первого обмолоченного снопа. А еще крестьяне, помолившись, в последний раз шли в лес за белыми грибами – это было опасно из-за встречи с нечистой силой. День считался очень хорошим для создания крепкой семьи, потому что завязанное на Феклу ни за что нельзя развязать.

Приметы на 7 октября:

на Феклу светит яркое солнце – к перемене погоды;

гром гремит на Феклу – зима будет теплой;

если на дубе много желудей – зима не будет суровой.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 октября

1806 – в Англии запатентована копировальная бумага.

1919 – основана старейшая авиакомпания – голландская KLM.

1959 – советский космический аппарат "Луна-3" впервые совершил облет Луны и сделал первые фотоснимки ее обратной стороны.

1971 – вышел первый сингл Майкла Джексона Got to Be There на фирме Motown Records.

1991 – день рождения НБУ – Верховная Рада утвердила Устав Национального банка Украины.

Кто родился 7 октября

1885 – Нильс Бор, датский физик, автор квантовой теории строения атома.

1924 – Иван Петров, советский и украинский художник, мастер батальной живописи.

1953 – Тико Торрес, ударник американской группы Bon Jovi.

1964 – Саманта Браун, американская певица, музыкант, автор текстов песен.

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