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7 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 сентября, 07:25
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Международный день чистого воздуха для голубого неба, День военной разведки в Украине – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 7 сентября.
7 сентября: какой сегодня праздник
7 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 7 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 7 сентября

  • Всемирный день уничтожения военной игрушки – проводится по инициативе Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки, во время которого детям предлагается военные игрушки обменять на безобидные.
  • Международный день чистого воздуха для голубого неба (International Day of Clean Air for blue skies) – экологическая дата, установленная ООН в 2019 году, посвящена проблемам загрязнения окружающей среды.
  • День военной разведки отмечается в Украине ежегодно с 2007 года.

Именинники 7 сентября

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День ангела сегодня отмечают: Владимир, Иван, Моисей.

Какой сегодня церковный праздник

7 сентября в православной церкви отмечается перенесение мощей апостола Варфоломея. Чтится память апостола от 70-х Тита, епископа Критского, святителей Варсиса и Евлогия, епископов Эдесских, и Протогена, епископа карийского, исповедника, святителя Мины, патриарха Константинопольского.

Народный праздник

В народе 7 сентября почитался Тит Листопадник или Тит Грибник. Это был последний хороший день для заготовок солений на зиму, а потому люди спешили в лес за грибами. А еще в этот период молотили зерно.

Приметы на 7 сентября

  • святой Тит последний гриб растит;
  • в день Тита на столе обязательно должны быть блюда из грибов;
  • если с обеда начался дождь – будет лить целые сутки;
  • если стволы деревьев потрескивают – к сухой погоде;
  • отправляясь в лес за грибами, нельзя шуметь, чтобы не потревожить лешего;
  • если в лесу много грибов – это к долгим холодам.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 сентября

  • 1812 – Бородинское сражение, крупнейшая битва Французско-русской войны 1812 года.
  • 1892 – в Америке прошел первый профессиональный боксерский поединок по современным правилам.
  • 1923 – создана Международная организация уголовной полиции Интерпол.
  • 1945 – в Берлине состоялся парад Победы союзнических войск стран антигитлеровской коалиции.

Кто родился 7 сентября

  • 1914 – Ван Аллен, американский астрофизик, открывший радиационные пояса Земли.
  • 1973 – Шеннон Элизабет, американская киноактриса, модель.
  • 1987 – Эван Рэйчел Вуд, американская актриса и певица.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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