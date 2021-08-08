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8 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
8 августа, 07:25
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Всемирный день кошек, День строителя, День альпиниста, День войск связи Вооруженных сил Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 8 августа.
8 августа: какой сегодня праздник
8 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 8 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Какой сегодня праздник, 8 августа

  • Международный день альпинизма (День альпиниста) – ежегодно празднуется 8 августа в честь первых покорителей вершин Жака Бальма и Мишеля Паккарда.
  • Международный день офтальмологии (World Ophthalmologist Day) – медицинский праздник отмечается в день рождения выдающегося офтальмолога Святослава Федорова.
  • День работников ветеринарной медицины – Украина отмечает во второе воскресенье августа.
  • Всемирный день кошек (World Cat Day) – это повод для хозяев побаловать своих домашних питомцев.
  • День строителя – празднуется во многих постсоветских странах во второе воскресенье августа, начиная с 1956 года.
  • День войск связи вооруженных сил – отмечает Украина, начиная с 2000 года.

Именинники 8 августа

День ангела сегодня отмечают: Ермолай, Игнат, Прасковья, Сергей, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

8 августа в православной церкви наступает 7-е воскресенье после Пятидесятницы. Чтится память Ермолая, Ермилла и Ермократа, иереев Никомидийских, преподобного Моисея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобномученицы Параскевы.

В народе 8 августа отмечался Ермолаев день. Считалось, что в этот день роса обладает особой целебной силой, которая передается травам, так что наступает благоприятное время для их сбора.

Приметы на 8 августа:

  • на Ермолая росу и травы собираем;
  • если на Ермолая кусаются мухи – к дождю;
  • время сбора яблок, но есть их еще нельзя до Яблочного Спаса.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 августа

  • 1786 – швейцарцы Жак Бальма и Мишель Паккард впервые покорили самую высокую альпийскую гору Монблан.
  • 1815 – началась ссылка Наполеона на острове Святой Елены.
  • 1899 – день рождения холодильника.
  • 1968 – в Киеве открылся Институт культуры.
  • 2000 – официально начаты опыты по клонированию человека.

Кто родился 8 августа

  • 1819 – Пантелеймон Кулиш, украинский писатель, фольклорист, переводчик.
  • 1927 – Святослав Федоров, советский офтальмолог.
  • 1937 – Дастин Хоффман, американский актер, режиссер, продюсер.
  • 1948 – Светлана Савицкая, советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт, побывавшая в открытом космосе.

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Ранее мы рассказывали, когда будут летние Спасы в 2021 году в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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