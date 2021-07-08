8 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День семьи в Украине, Всемирный день борьбы с аллергией – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 8 июля

8 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 8 июля? День семьи в Украине. День Февронии – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Давид, Денис, Константин, Леонид, Петр, Семен, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 8 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, произошедших в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 июля.

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День семьи – летний семейный праздник отмечается во многих странах, в том числе в Украине – с 2011 года.

Всемирный день борьбы с аллергией (World Allergy Day) – проводится под эгидой Всемирной организации по аллергии WAO и Всемирной организации по иммунопатологии WIPO.

Какой сегодня праздник

8 июля в православной церкви чтится память преподобномученицы Февронии, девы.

В народе 8 июля отмечался день Петра и Февронии. Этой паре святых молились о благополучии в семье и просили у них благословения на свадьбу.

Приметы на 8 июля

если свиньи начинают есть сено – будет плохой покос;

после Февронии будет еще 40 жарких дней;

с этого дня русалки начинают водить хороводы.

купаться нужно осторожно, чтобы русалки не утащили на дно.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 июля

1709 – Полтавская битва, решающее сражение Великой Северной войны.

1918 – в Киеве создан Государственный Сенат Украины, высшая судебная инстанция.

1944 – в СССР введено почетное звание "Мать-героиня".

Кто родился 8 июля

1894 – Петр Капица, советский физик, инженер.

1938 – Андрей Мягков, советский актер театра и кино.

1938 – Лесь Танюк, украинский политик, писатель, режиссер, артист.

1974 – Жанна Фриске, российская певица, актриса.

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