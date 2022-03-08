8 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 8 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 8 марта
- Международный женский день (International Women's Day) – всемирный день женщин, который изначально был организован с целью отстаивания женщинами своих прав, свобод и утверждения равенства начиная с середины XIX века. В наше время 8 Марта отмечается под эгидой ООН и во многих странах является национальным праздником и выходным днем.
- День матери – празднуется 8 марта во многих странах мира.
Именинники 8 марта
День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей, Федор.
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Какой сегодня церковный праздник
8 марта в православной церкви чтится память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея и Дамиана, отшельников сирийских, преподобного Александра, монаха, игумена обители "Неусыпающих".
Народный праздник
В народе 8 марта отмечался Поликарпов день. В этот день незамужние девушки ждали подарков от поклонников и старались не проводить время в женском коллективе, чтобы не засидеться в девках.
Приметы на 8 марта
- на Поликарпов день сорока в лесу за гнездо принялась;
- плохая примета, если сорока в этот день скачет по крыше;
- на Поликарпа категорически нельзя убирать паутину в доме.
Интересные и важные события в Украине и мире 8 марта
- 1857 – в Нью-Йорке прошел "марш пустых кастрюль", ставший предпосылкой будущего Международного женского дня.
- 1910 – в Копенгагене решением Социалистического Интернационала 8 марта был объявлен Международным женским днем.
- 1965 – в СССР Международный женский день 8 Марта объявлен нерабочим днем.
Кто родился 8 марта
- 1856 – Порфирий Мартынович, украинский художник, график.
- 1906 – Александр Роу, советский кинорежиссер, постановщик сказок.
- 1921 – Инна Коломиец, украинская художница, скульптор.
- 1990 – Макс Барских, украинский певец, композитор и автор песен.
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