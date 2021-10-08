Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили

Как правильно спать

Как завязывать бандану

Как хранить печенье

Как хранить сумки

Как ухаживать за малиной

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

8 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
8 октября, 07:25
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
День юриста Украины, Всемирный день яйца – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 8 октября.
8 октября: какой сегодня праздник
8 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 8 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 8 октября

  • День юриста Украины – юристы разных сфер деятельности отмечают свой профессиональный праздник, начиная с 1997 года в честь издания в этот день в 1016 году Киевским князем Ярославом Мудрым первого свода законов.
  • Всемирный день яйца (World Egg Day) – во вторую пятницу октября своеобразный кулинарный праздник чествуют во многих странах мира почитатели блюд из яиц, начиная с 1996 года.
  • День независимости отмечается в Хорватии в честь официального отделения от Югославии в 1991 году.

Именинники 8 октября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Федор.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

8 октября в православной церкви чтится память преподобной Евфросинии Александрийской, преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея Руси чудотворца, преподобномученика Пафнутия египтянина и с ним 546 мучеников, преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии.

Народный праздник

В народе 8 октября почитался Сергий Капустник. Обычно в этот день люди готовили блюда из капусты и запасали ее на зиму: рубили, шинковали, солили. Хозяйки издавна раскрыли секрет вкусной квашеной капусты: первые заморозки делают ее лучше и не дают закисать.

Приметы на 8 октября:

  • на Сергия Капустника запасаются капустой;
  • если ветер с юга – зима будет теплой, а с запада – снежной;
  • хорошая погода на Сергия продержится до конца месяца.
  • выпадет первый снег на Сергиев день – придет зима на Михайлов день 21 ноября;

Интересные и важные события в Украине и мире 8 октября

  • 1818 – англичане впервые использовали в бою боксерские перчатки.
  • 1886 – в Харькове открыта публичная библиотека (ныне им. Короленко).
  • 1908 – немецкий парикмахер Карл Людвиг Несслер впервые провел химическую завивку-перманент.
  • 1991 – Верховная Рада приняла закон "О гражданстве Украины".

Кто родился 8 октября

  • 1871 – Иван Поддубный, украинский спортсмен, силач, артист цирка.
  • 1892 – Марина Цветаева, русская поэтесса, прозаик, переводчица.
  • 1908 – Юрий Мандельштам, российский поэт, литературный критик.
  • 1911 – Марк Бернес, советский артист эстрады и кино, шансонье.
  • 1920 – Фрэнк Герберт, американский писатель-фантаст.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.

Реклама

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Что подарить на День защитника Украины
5 крутых идей
Ищу подарки
Напоминалка
ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРИОДА РЕТРО-МЕРКУРИЯ ОСТАЛОСЬ
Как себя вести?
Мнение экспертов
Лайфхак дня
Как сделать сушку из яблок и груш
Хакнуть
Легко ли справляетесь с чисткой граната?
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
4 - 10 октября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять