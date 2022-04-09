Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Белая тюль

Храним цветную капусту

Клумбы для цветов

Замена колеса

Садим чеснок

Продукты для уборки
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

9 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 апреля, 07:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
День антиквариата – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 9 апреля.
9 апреля: какой сегодня праздник
9 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 9 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 9 апреля

День антиквариата – ежегодно проводится 9 апреля профессионалами и коллекционерами предметов искусства и истории.

Реклама

Именинники 9 апреля

День ангела сегодня отмечают Александр, Ефрем, Иван, Макар, Матрона, Павел..

Какой сегодня церковный праздник

9 апреля в православной церкви чтится память мученицы Матроны Солунской, мучеников Мануила и Феодосия, преподобного Иоанна, прозорливого, Египетского.

Народный праздник

В народе 9 апреля почиталась Матрона, которую также называли Настовицей, потому что в этот день могли вернуться морозы. Святая Матрона считалась покровительницей женского труда, особенно ткачих. На Матрону хозяйки в последний раз шли отбеливать холсты и просили благословения на свою работу.

Реклама

Приметы на 9 апреля

  • на Матрону нельзя лениться;
  • если в этот день ломит тело – к плохой погоде;
  • если птицы раскричались вечером – к ясной погоде;
  • чибисы и чайки летают низко – весенние дни будут сухими.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 апреля

  • 1667 – в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.
  • 1860 – француз Эдуар де Мартенвиль сделал первую звукозапись французской народной песни "Лунный свет".
  • 2015 – в Украине запрещена нацистская и коммунистическая символика.

Кто родился 9 апреля

  • 1821 – Шарль-Пьер Бодлер, французский поэт, критик, эссеист.
  • 1925 – Эрнст Неизвестный, советский и американский скульптор, график.
  • 1926 – Хью Хефнер, американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy.
  • 1933 – Жан-Поль Бельмондо, французский актер театра и кино.
  • 1990 – Кристен Стюарт, американская актриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Just do it
Дачный календарь на апрель
Благоприятные дни
Лунный календарь на неделю
11 — 17 апреля
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в апреле
Когда отдыхаем?
Они умеют любить
Страстные знаки зодиака
Стрельц
Стрельц
Водолей
Водолей
Весы
Весы
1 /2
Кто еще?
Магнитные бури в апреле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Будете святить вербу в этом году?
Когда идти в церковь?
Благоприятные дни в апреле
Лунный календарь окрашивания
Когда красить волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять