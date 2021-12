9 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления (International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime) был организован под эгидой ООН в честь принятия в 1948 году Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него.