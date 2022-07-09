9 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

День сахарного печенья – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 9 июля.

9 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Какой народный и православный праздник у украинцев 9 июля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 9 июля

Международный день уничтожения стрелкового оружия (Small Arms Destruction Day) – был учрежден под эгидой ООН и начал проводиться с 2001 года.

День сахарного печенья (Sugar Cookie Day) – аппетитный кондитерский праздник изначально появился в Америке, но быстро распространился по всему миру среди сладкоежек.

Именинники 9 июля

День ангела сегодня отмечают: Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.

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Какой сегодня церковный праздник

Давид Солунский / Фото: Pinterest

9 июля в православной церкви чтится память преподобного Давида Солунского, святого Иоанна, епископа Готского, святителя Дионисия. Празднование Лиддской (Римской), Тихвинской и Нямецкой икон Божией Матери.

В народе 9 июля почитался Давид Земляничник. Как понятно из названия, в этот период люди собирали ягоды земляники, а еще листья, которые использовали для лечения от многих болезней.

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Приметы на 9 июля

если в этот день идет дождь – лето до конца будет дождливым;

солнце на небе, наоборот, принесет хорошую погоду до осени;

хороша земляника, пока роса не спала.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 июля

1877 – в Уимблдоне состоялся первый чемпионат по теннису.

1887 – день рождения бумажных салфеток.

1961 – в канадском городе Виннипеге открыт памятник Тарасу Шевченко.

Кто родился 9 июля

1942 – Евгений Мамут, украинский и американский специалист по кинематографическим спецэффектам.

1947 – Анатолий Кочерга, украинский оперный певец, бас.

1951 – Крис Купер, американский актер.

1956 – Том Хэнкс, американский актер, режиссер, продюсер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июль-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.