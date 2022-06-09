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9 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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9 июня, 00:05
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Международный день друзей – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 9 июня.
9 июня: какой сегодня праздник
9 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 9 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 9 июня

  • Международный день друзей (International Friends Day) – это повод вспомнить, встретиться, выйти на связь и поздравить всех своих друзей.
  • Международный день архивов (International Archives Day) – профессиональный праздник работников архивов, который проводится с 2008 года и приурочен к годовщине создания Международного совета архивов.
  • Международный день аккредитации (International Accreditation Day) – был организован в 2008 году Генассамблеей ILAC и IAF с целью привлечения внимания людей к работам, связанным с аккредитацией.

Именинники 9 июня

День ангела сегодня отмечают Анастасия, Иван, Иона, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

Святой Ферапонт
Святой Ферапонт / Фото: Pinterest

9 июня в православной церкви чтится память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, мучеников Феодоры девы и Дидима воина, праведного Иоанна. Перенесение мощей святителей Киевских: Киприана, Фотия и Ионы.

Народный праздник

В народе 9 июня отмечался Федорин день, когда хозяйки старались всячески задобрить домового.

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Приметы на 9 июня

  • на Федору нельзя убирать, подметать и мыть полы, чтобы не разгневать домового;
  • в этот день нельзя выносить из дома сор;
  • категорически нельзя ссориться, потому что потом можно не помириться.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 июня

  • 1786 – в Америке начали продавать мороженое.
  • 1904 – прошел первый концерт Лондонского симфонического оркестра.
  • 1934 – состоялась премьера первого мультфильма о Дональде Даке.

Кто родился 9 июня

  • 1781 – Джордж Стефенсон, английский инженер, изобретатель паровоза.
  • 1963 – Джонни Депп, американский актер, режиссер, музыкант.
  • 1981 – Натали Портман, американская киноактриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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