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9 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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9 мая, 06:05
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День победы над нацизмом во Второй мировой войне, Поминовение усопших воинов – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 9 мая.
9 мая: какой сегодня праздник
9 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 9 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 9 мая

  • День победы над нацизмом во Второй мировой войне – в Украине, начиная с 2016 года, является государственным праздником, который был установлен в соответствии с законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". В 2022 году выходной в этот день отменен в связи с военным положением. Кроме того, во многих городах объявлен длительный комендантский час.
  • День памяти и примирения – второй из двух дней, посвященных жертвам Второй мировой войны, согласно резолюции 59/26 Генеральной Ассамблеи ООН.
  • Международный День Европы – приурочен ко дню основания Совета Европы и празднуется странами Евросоюза. Примечательно, что в Украине официально этот праздник отмечается в третью субботу мая и в 2022 году выпадает на 21 мая.

Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза / Фото: Unsplash

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Именинники 9 мая

День ангела сегодня отмечают: Василий, Мария, Марк, Марфа, Сергей, Тамара.

Какой сегодня церковный праздник

9 мая в православной церкви чтится память священномученика Василия, епископа Амасийского, праведной Глафиры, девы, преподобного Иоаникия Девиченского. Проводится поминовение усопших воинов. Празднование Львовской иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 9 мая отмечался день Глафиры Горошницы, а все потому, что этот период считался наиболее благоприятным для посадки гороха.

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Приметы на 9 мая

  • на Глафиру Горошницу пора высаживать горох и картофель;
  • если на Глафиру ласточки совьют гнездо – к удаче;
  • кукует кукушка – к хорошей погоде;
  • в поминальный день нельзя заниматься грязной домашней работой и тяжелым физическим трудом;
  • нельзя ссориться, ругаться, желать кому-то зла.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 мая

  • 1913 – состоялся первый полет гидроплана С-10 "Гидро" Игоря Сикорского.
  • 1945 – в СССР был доставлен Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.
  • 1964 – Луи Армстронг с песней Hello, Dolly возглавил американский хит-парад.
  • 2003 – на Запорожском автозаводе собраны первые экземпляры новых моделей автомобилей Opel – Corsa, Astra и Vectra.

Кто родился 9 мая

  • 1837 – Адам Опель, немецкий бизнесмен, основатель компании Opel.
  • 1871 – Владимир Гнатюк, украинский фольклорист, этнограф, литературовед.
  • 1936 – Юрий Ильенко, украинский кинорежиссер, кинооператор, сценарист.
  • 1949 – Билли Джоэл, американский рок-певец.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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