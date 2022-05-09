9 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

День победы над нацизмом во Второй мировой войне, Поминовение усопших воинов – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 9 мая.

9 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 9 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 9 мая

День победы над нацизмом во Второй мировой войне – в Украине, начиная с 2016 года, является государственным праздником, который был установлен в соответствии с законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". В 2022 году выходной в этот день отменен в связи с военным положением. Кроме того, во многих городах объявлен длительный комендантский час. – в Украине, начиная с 2016 года, является государственным праздником, который был установлен в соответствии с законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". В 2022 году выходной в этот день отменен в связи с военным положением. Кроме того, во многих городах объявлен длительный комендантский час.

День памяти и примирения – второй из двух дней, посвященных жертвам Второй мировой войны, согласно резолюции 59/26 Генеральной Ассамблеи ООН.

Международный День Европы – приурочен ко дню основания Совета Европы и празднуется странами Евросоюза. Примечательно, что в Украине официально этот праздник отмечается в третью субботу мая и в 2022 году выпадает на 21 мая.

Флаг Евросоюза / Фото: Unsplash

Реклама

Именинники 9 мая

День ангела сегодня отмечают: Василий, Мария, Марк, Марфа, Сергей, Тамара.

Какой сегодня церковный праздник

9 мая в православной церкви чтится память священномученика Василия, епископа Амасийского, праведной Глафиры, девы, преподобного Иоаникия Девиченского. Проводится поминовение усопших воинов. Празднование Львовской иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 9 мая отмечался день Глафиры Горошницы, а все потому, что этот период считался наиболее благоприятным для посадки гороха.

Реклама

Приметы на 9 мая

на Глафиру Горошницу пора высаживать горох и картофель;

если на Глафиру ласточки совьют гнездо – к удаче;

кукует кукушка – к хорошей погоде;

в поминальный день нельзя заниматься грязной домашней работой и тяжелым физическим трудом;

нельзя ссориться, ругаться, желать кому-то зла.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 мая

1913 – состоялся первый полет гидроплана С-10 "Гидро" Игоря Сикорского.

1945 – в СССР был доставлен Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

1964 – Луи Армстронг с песней Hello, Dolly возглавил американский хит-парад.

2003 – на Запорожском автозаводе собраны первые экземпляры новых моделей автомобилей Opel – Corsa, Astra и Vectra.

Кто родился 9 мая

1837 – Адам Опель, немецкий бизнесмен, основатель компании Opel.

1871 – Владимир Гнатюк, украинский фольклорист, этнограф, литературовед.

1936 – Юрий Ильенко, украинский кинорежиссер, кинооператор, сценарист.

1949 – Билли Джоэл, американский рок-певец.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.