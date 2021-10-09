9 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 9 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 9 октября
- Всемирный день почты (World Post Day) отмечается с 1969 года под эгидой ООН в честь создания Всемирного почтового союза в 1874 году.
- Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day) – экологический праздник, который проводится с целью расширить знания людей о перелетных птицах, их местах обитания и путях передвижения.
- День риелтора в Украине – профессиональный праздник специалистов в области операций с недвижимостью был установлен в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риелторов.
- День астрономии (Astronomy Day) отмечается дважды в год, весной и осенью, начиная с 1973 года, любителями и профессионалами науки о Вселенной, планетах и звездах.
- Всемирный день хосписов и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) проводится ежегодно во вторую октябрьскую субботу с целью проинформировать социум о проблемах и потребностях неизлечимо больных людей и членов их семей, развития благотворительных фондов.
- Европейский день донорства и трансплантации органов (EODD) проводится во вторую субботу октября. В 2021 году он проходит под лозунгом "ПростоСкажитеДа: пусть люди знают, что вы – донор".
Именинники 9 октября
День ангела сегодня отмечают: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.
Какой сегодня церковный праздник
9 октября в православной церкви отмечается преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В некоторых регионах почитается Покровская родительская суббота.
Далее по теме
Народный праздник
В народе 9 октября почитался Иван Богослов. Святого апостола издавна называли покровителем художников и иконописцев. Ему молились о помощи, особенно в творческих делах и вдохновении, а также о благополучных поездках и путешествиях.
Приметы на 9 октября
- если в этот день идет дождь, то еще три недели будет идти;
- на Богослова выпал снег – на Михайлов день, 21 ноября, придет настоящая зима;
- если первый снег упадет, когда на вишне уже нет листьев – к скорой зиме;
- листва еще не облетела – зима будет теплой;
- сильный ветер на Богослова – к скорому снегу.
Интересные и важные события в Украине и мире 9 октября
- 1874 – в Швейцарии основан Всемирный почтовый союз.
- 1890 – француз Клеман Адер впервые в мире взлетел на самодвижущемся пилотируемом аппарате тяжелее воздуха.
- 1928 – во Львове была основана грекокатолическая богословская академия.
- 1965 – песня "Битлз" Yesterday заняла первое место в американском хит-параде.
Кто родился 9 октября
- 1874 – Николай Рерих, русский художник, философ, путешественник, писатель, общественный деятель.
- 1904 – Николай Бажан, украинский советский поэт, переводчик, публицист, культуролог, энциклопедист, общественный деятель.
- 1926 – Евгений Евстигнеев, советский актер театра и кино.
- 1940 – Джон Леннон, английский музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель, один из основателей и участник группы The Beatles.
- 1975 – Шон Таро Оно Леннон, американский певец, композитор, музыкант, актер, сын Джона Леннона и Йоко Оно.
- 1996 – Белла Хадид, американская топ-модель.
Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.