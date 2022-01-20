Астрологический прогноз на неделю 24 – 30 января – угроза от железа и электричества

Что звезды обещают в последнюю неделю января 2022 года, неудачные дни и знаки, для которых период будет особенно важным – рассказывает астролог

Период сильной турбулентности. Так можно охарактеризовать космобиологическую ситуацию в последнюю неделю января 2022 года.

Растет влияние Марса. В понедельник он входит в знак Козерога, это очень сильное положение – в астрологии говорят, что Козерог – место экзальтации Марса.

К концу недели все планеты соберутся в восточной полусфере: между знаками Близнецов и Стрельца не останется ни одной. Такое положение еще больше усиливает Марс: влияние остальных планет как бы забивает друг друга.

Все это, разумеется, накладывает отпечаток на ситуацию будущей недели. Марс в мифологии – бог войны. Он с одной стороны, вызывает агрессию – даже на повседневном уровне. С другой стороны, Марс – это отвага и настойчивость.

Следующая неделя связана с повышенной конфликтностью. В работе может быть нервозность. Могут быть также горячие моменты в семейных делах. Судьба словно бы бросает человеку один вызов за другим.

Но люди решительные, уверенные в себе, волевые могут в этой ситуации добиться успеха. Судьба на стороне тех, кто не болтает, а действует, не боится ответственности, не поддается лени. Такие люди на предстоящей неделе могут добиться значительных успехов.

Плохая неделя для людей пассивных. Если вы не знаете, какое решение принять или чью сторону занять, определитесь. Причем, не так уж важно, какой вы сделаете выбор. Важен сам выбор. Сейчас плохо стоять на распутье.

Также неделя плоха для тех, кто сплетничает, занимается интригами или врет. Все эти действия ведут к потерям, поражению. Лучше не пытаться сейчас манипулировать другими людьми.

Действовать активно лучше в первой половине недели. Приближается новолуние: оно 1 февраля. Перед новолунием всегда возрастает риск допустить ошибки, перенести потери. Поэтому к пятнице нужно постараться завершить все активные дела, обо всем договориться. И по возможности расслабиться.

Хотя активные энергии текущей недели не всегда позволят это сделать. В медицинском плане характерной чертой предстоящей недели могут стать бессонницы, головные боли, а также инфекционные болезни с повышением температуры.

Ну, в эпоху пандемии высокой температурой уже вряд ли кого удивишь. Тем не менее, совет: берегите здоровье, не переутомляйтесь и не переохлаждайтесь. Этот совет будет актуален всю неделю.

Также в периоды влияния Марса всегда повышается риск ожогов и ранения железом. Будьте внимательны за рулем – во второй половине недели возрастает опасность ДТП.

Важные дни на этой неделе

25 января, вторник: основательно неудачный, конфликтный день. В делах можно столкнуться с препятствиями, проблемами. Лучше не планировать ничего важного.

26 января, среда: день связан с влиянием Марса и Урана. В делах могут происходить стремительные перемены. Нечто внезапно меняет планы, может появиться ощущение хаоса и того, что вы не контролируете ситуацию. Но это также день, когда перед кем-то открываются новые возможности. Очень интересный день. Требуется осмотрительность при обращении с бытовыми приборами. Из-за Урана возрастает риск ударов током.

29 января, суббота: могут быть ссоры и волнительные известия. Особенно это касается семейных дел. Плохой день, чтобы пытаться что-то менять в своей жизни: перемены могут завести не в ту степь. Лучше просто отдохнуть, побыть наедине с собой. Идеальный отдых – вдали от городского шума. Желательно там, где не ловит мобильная связь и нет интернета.

Остальные дни этой недели неплохие и подходят для активных действий. А неделя как раз для активных людей.

Три знака, для которых неделя будет особенно важна

Тельцы: ваша основная задача сейчас – сохранить то, что имеете. Гоните прочь мысли о том, что вам надоела работа. Или что надо изменить круг общения. Кто-то возможно имеет на вас зуб и готовит пакости. В этой ситуации поддержка друзей, пусть даже непутевых, важнее, чем любые попытки кардинально поменять жизнь.

Козероги: это всецело ваша неделя. У других могут быть проблемы и потери. Но для вас предстоящая неделя – реальная возможность добиться успеха. Вы можете значительно продвинуться в карьере, произвести лучшее впечатление на начальство. Также в ближайшие дни у вас получится неплохо заработать. Вас не смущает ответственность, и у вас достаточно энергии, чтобы горы свернуть. Так что действуйте. И ничего не бойтесь.

Водолеи: вы тянете за собой груз сомнений и обид, связанных с прошлым. Этот груз мешает вам двигаться вперед и принимать верные решения. Сейчас самое время этот груз с себя сбросить. Тогда ближайшая неделя и даже месяц ознаменуются большими достижениями. Но сделать это не так-то просто. Вы ищите поддержку в своем окружении, но ваши друзья заняты собственными проблемами. И справиться вам предстоит в одиночку. У вас все должно получиться.

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