Благовещение Богородицы-2022: лучшие поздравления, стихи и открытки

Отправляйте красивые поздравления с Благовещением в стихах и прозе родным, друзьям и близким людям

Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления и картинки / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

В день 7 апреля примите поздравления от всей души со светлым и радостным праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Пусть в этот весенний день сбываются самые добрые и заветные мечты, а вести будут только позитивными.

Мы собрали для вас нежные и душевные поздравления своими словами, короткие стихи и эффектные картинки с Благовещением.

Реклама

Поздравления в день Благовещения Пресвятой Богородицы

***

В праздник Благовещения

Вам пожелать хочу:

Все, что судьбой обещано,

Пусть будет по плечу,

В дом войдут пусть вместе

Радость, мир, уют,

И лишь благие вести

Вас по жизни ждут!

Нежные поздравления и открытки с Благовещением / Фото: pinterest

Реклама

***

В Благовещенье желаю

Православным всем

Пусть проблемы все растают,

Как весенний снег!



Небеса вас защитят

С ангелами вместе,

И пускай в ваш дом летят

Лишь благие вести!

Эффектные картинки с Благовещением / Фото: pinterest

Реклама

***

Вас с Благовещением я поздравляю.

И к Богородице в молитве Пресвятой

От всей души я мира вам желаю,

Пускай гармония и лад придут домой!

Добрые картинки на Благовещение Богородицы / Фото: pinterest

***

Пускай Святая Богоматерь

В день Благовещенья спасет.

И пусть все то, что чисто, свято,

Вам радость, счастье принесет!

Добрые поздравления с Благовещением в прозе

***

В этот великий праздник будем славить святую Богородицу, посылая ей молитвы за ее материнскую заботу и любовь! Пусть в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в ваши дома придет мир, души наполнятся благостью, а сердца будут ликовать от любви, нежности и счастья!

Праздничные картинки и стихи на 7 апреля/ Фото: pinterest

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю чистых помыслов, светлых деяний, душевной доброты, крепкого здоровья, мира и спокойствия вашему дому.

***

С прекрасным праздником Благовещения! Пусть пребудет с вами удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь в сердце. Творите добро, молитесь за близких, будьте искренними, и следуйте своим мечтам.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.