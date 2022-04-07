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Благовещение Богородицы-2022: лучшие поздравления, стихи и открытки

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7 апреля, 06:40
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Отправляйте красивые поздравления с Благовещением в стихах и прозе родным, друзьям и близким людям
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления и картинки
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления и картинки / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

В день 7 апреля примите поздравления от всей души со светлым и радостным праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Пусть в этот весенний день сбываются самые добрые и заветные мечты, а вести будут только позитивными.

Мы собрали для вас нежные и душевные поздравления своими словами, короткие стихи и эффектные картинки с Благовещением.

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Поздравления в день Благовещения Пресвятой Богородицы

***

В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!

Нежные поздравления и открытки с Благовещением / Фото: pinterest
Нежные поздравления и открытки с Благовещением / Фото: pinterest

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***

В Благовещенье желаю
Православным всем
Пусть проблемы все растают,
Как весенний снег!

Небеса вас защитят
С ангелами вместе,
И пускай в ваш дом летят
Лишь благие вести!

Эффектные картинки с Благовещением / Фото: pinterest
Эффектные картинки с Благовещением / Фото: pinterest

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***

Вас с Благовещением я поздравляю.
И к Богородице в молитве Пресвятой
От всей души я мира вам желаю,
Пускай гармония и лад придут домой!

Добрые картинки на Благовещение Богородицы / Фото: pinterest
Добрые картинки на Благовещение Богородицы / Фото: pinterest

***

Пускай Святая Богоматерь
В день Благовещенья спасет.
И пусть все то, что чисто, свято,
Вам радость, счастье принесет!

Добрые поздравления с Благовещением в прозе

***

В этот великий праздник будем славить святую Богородицу, посылая ей молитвы за ее материнскую заботу и любовь! Пусть в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в ваши дома придет мир, души наполнятся благостью, а сердца будут ликовать от любви, нежности и счастья!

Праздничные картинки и стихи на 7 апреля/ Фото: pinterest
Праздничные картинки и стихи на 7 апреля/ Фото: pinterest

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю чистых помыслов, светлых деяний, душевной доброты, крепкого здоровья, мира и спокойствия вашему дому.

***

С прекрасным праздником Благовещения! Пусть пребудет с вами удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь в сердце. Творите добро, молитесь за близких, будьте искренними, и следуйте своим мечтам.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

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