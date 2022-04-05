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Благовещение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник

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5 апреля, 15:13
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7 апреля православные отмечают великий праздник Благовещения, который имеет свои традиции и запреты.
Главные традиции и запреты Благовещения
Главные традиции и запреты Благовещения / Фото: Depositphotos, Unsplash, Коллаж: Сегодня

В начале апреля наступит Благовещение Пресвятой Богородицы-2022 . Это один из самых значимых православных праздников.

По церковному преданию, в этот день святая Дева Мария получила радостную весть от архангела Гавриила о том, что у нее скоро родится Спаситель всех людей – Сын Божий.

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Как правильно себя вести в этот день, что можно, а что категорически нельзя делать на Благовещение 7 апреля , узнайте в нашей статье.

Благовещение Пресвятой Богородицы: традиции праздника

В день Благовещения следует отложить все бытовые проблемы и мирские дела, найти время для молитвы, раздумий о жизни и покаяния .

Важно встретить и провести этот светлый праздник с тихой радостью и благодарностью в душе .

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В Благовещение можно причащаться , а также церковь совершает таинство крещения .

Церковь благословляет любую помощь нуждающимся – подаяния, благотворительность, волонтерство, пожертвования.

А еще на Благовещение сложилась красивая традиция отпускать в небо белых голубей . Эта птица символизировала святого Духа, который принес благую весть Богородице, сошел на Иисуса в Иордане во время крещения, а также означал встречу весны.

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В день Благовещения во время Великого поста разрешено послабление поста : можно употреблять в пищу рыбу, морепродукты, оливковое масло и выпить немного вина.

Что нельзя делать на Благовещение-2022

  • категорически нельзя выполнять тяжелую работу по дому и на участке: считается что даже птица в этот день гнезда не вьет;
  • не нужно сеять семена или заниматься рассадой, потому что не будет урожая;
  • под запретом вся грязная домашняя работа , стирка, уборка, а также рукоделие , шитье, вышивание и т.д.;
  • нельзя стричь ногти и волосы , чтобы не состричь свою удачу;
  • большой грех в этот день убивать животных ;
  • не стоит веселиться и проводить шумные мероприятия;
  • запрещены скоромные блюда ;
  • категорически нельзя ссориться, выяснять отношения , сквернословить, таить зависть и негативные мысли;
  • не нужно никому ничего давать в долг на Благовещение;
  • нельзя зажигать открытый огонь в доме , жечь свечи, лучины и лампы, чтобы не пропустить свет ангела.

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в апреле 2022 года в Украине.

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