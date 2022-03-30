Церковные праздники и посты в апреле-2022: детальный православный календарь

Узнайте, когда в апреле-2022 Благовещение, Лазарева суббота, Вербное воскресенье, Пасха, другие церковные праздники и значимые даты

Церковные праздники в апреле / Фото: Depositphotos

Какой сегодня церковный праздник? В какой день празднуем Благовещение? Когда отмечаем Лазареву субботу и Вербное воскресенье? Когда наступит главный церковный праздник – Пасха-2022 ? В какие дни нужно поминать умерших родственников? В какие даты чествуются иконы Божией Матери? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на апрель 2022 года.

Православные церковные праздники в апреле 2022 года: календарь

1 апреля – Мученика Хрисанфа и мученицы Дарьи и с ними мучеников Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Ясона и Мавра, сыновей их, Диодора, пресвитера, и Марианна, диакона. Мученика Панхария. Смоленской иконы Божией Матери "Умиление".

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2 апреля – Преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, что в обители святого Саввы были убиты. Мученицы Фотины (Светланы), самарянки, ее сыновей мучеников Виктора, нареченного Фотином, и Иосии; мучениц Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнина и мученика Севастиана. Мучениц Александры, Клавдии, Евфрасия, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии. Святителя Никиты, исповедника, архиепископа Аполлониадского. Поминовение умерших.

3 апреля – 4-я неделя Великого поста. Неделя Иоанна Лествичника. Преподобного Иакова, епископа, исповедника. Святителя Кирилла, епископа Катанского. Святителя Фомы, патриарха Константинопольского.

4 апреля – 5-я седмица Великого поста. Священномученика Василия, пресвитера Анкирского. Мученицы Дросиды, дочери царя Траяна. Преподобного Исаакия Далматского.

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5 апреля – Преподобномученика Никона, епископа, и 199 учеников его. Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Мучеников Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия.

6 апреля – Предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы. Преподобного Захария монаха. Святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского. Преподобного Захария постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Преподобного Иакова исповедника.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Иконы Благовещения Божьей Матери.

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8 апреля – Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор архангела Гавриила. Священномученика Иринея, епископа Сирийского. Мучеников Вафусия и Верка, пресвитеров, Арпилы, монаха, мирян Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Фила и мучениц Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамико, Уирко, Анимаисы (Анимаиды ), Гаафы, царицы Готской, и Дуклиды. Преподобного Малха Сирийского. Преподобного Василия Нового.

9 апреля – Мученицы Матроны Солунской. Мучеников Мануила и Феодосия. Преподобного Иоанна, прозорливого, Египетского.

10 апреля – 5-я неделя Великого поста. Неделя преподобной Марии Египетской. Преподобного Иллариона Нового, игумена Пеликитского. Преподобного Стефана Чудотворца, исповедника, игумена Триглийского. Преподобномученика Евстратия Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Мучеников Ионы, Варахисия и др. с ними. Мученика Бояна, князя Болгарского. Поминовения умерших.

11 апреля – 6-я седмица Великого поста. Мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих. Преподобного Иоанна, отшельника. Святителя Евстафия, исповедника, епископа Вифинийского.

12 апреля – Преподобного Иоанна Лествичника. Пророка Иоада. Апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифи, Кесаря ​​и Епафродита. Святой Евулы, матери великомученика Пантелеймона. Преподобного Иоанна, безмолвника. Преподобного Зосимы, епископа Сиракузского. Святителя Софрония, епископа Иркутского.

13 апреля – Священномученика Ипатия, епископа Гангрского. Преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Преподобного Аполлония Египетского. Священномучеников Авды, епископа Персидского, и Вениамина диакона. Преподобного Ипатия, игумена в Руфиянах. Святителя Ионы, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.

14 апреля – Преподобной Марии Египетской. Преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Преподобного Макария, игумена Пеликитской обители. Мучеников Геронтия и Василида. Праведного Ахаза.

15 апреля – Преподобного Тита, чудотворца. Мучеников Амфиана и Эдесия. Мученика Поликарпа.

16 апреля – Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Преподобного Никиты, исповедника, игумена обители Мидикийской. Мученицы Феодосии, девы. Преподобного Илирика. Мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика. Иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет".

17 апреля – 6-е воскресенье Великого поста, вербное. Вход Господень в Иерусалим. Похвала Пресвятой Богородицы. Преподобного Иосифа песнописца. Преподобного Георгия, в Малее. Преподобного Иосифа Многоболезненного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Преподобного Зосимы. Мучениц Фервуфы, девы, сестры и рабыни ее. Иконы Божией Матери, именуемой "Герондиса".

18 апреля – Страстная седмица Великого поста. Великий понедельник. Мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других с ними. Преподобного Пуплия Египетского. Преподобных Феоны, Симеона и Форвина. Преподобного Марка Афинского. Преподобного Платона, исповедника, Студийского. Преподобной Феодоры Солунской.

19 апреля – Великий вторник. Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского. Святителя Мефодия, архиепископа Моравского. Преподобной Платониды Сирской. Мучеников 120 персидских. Мучеников Иеремия и Архилия, иерея.

20 апреля – Великая среда. Преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского. Благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного). Мученика Калиопия. Мученика Руфина, диакона, мученицы Акилины и с ними 200 воинов. Преподобного Серапиона, монаха.

21 апреля – Великий Чистый четверг. Воспоминание Тайной вечери. Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других с ними. Преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Мученика Павсилипа. Святителя Келестина, Папы Римского. Святителя Нифонта, епископа Новгородского.

22 апреля – Великая Страстная пятница. Память святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Мученика Евпсихия. Мучеников Дисана, епископа, Мариава, пресвитера, Авдиеса и др. 270-х. Преподобномученика Вадима, архимандрита.

23 апреля – Великая суббота. Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других 33. Мучеников Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия, диаконов Персидских. Преподобномучеников священной обители Пантократора, что в Дау пенделе (Аттика) пострадали. Священномученика Григория V, патриарха Константинопольского. Литургия Преждеосвященных Даров.

24 апреля – Пасха – Светлое Христово Воскресение. Окончание Великого поста. Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского. Мучеников Прокеса и Мартиниана. Преподобного Фармуфия. Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Святителя Каллиника Черникского.

25 апреля – Светлая седмицa. Преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. Священномученика Зинона, епископа Веронийского. Преподобного Исаака Сирина, в Сполето Итальянском. Преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна. Преподобной Анфусы, девы. Преподобной Афанасии, игуменьи. Муромской и Белиницкой икон Божией Матери.

26 апреля – Священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского. Мученика Крискента из Мир Ликийских. Мученицы Фомаиды Египетской.

27 апреля – Святителя Мартина, исповедника, Папы Римского. Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских. Мученика Ардалиона. Мучеников 1000 персидских и Азата, евнуха. Виленской иконы Божией Матери.

28 апреля – Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери. Апостолов от 70-х Аристарха, Пуда и Трофима. Мучениц Василисы и Анастасии. Мучеников Месукевийских Сухия и воинов его: Андрея, Анастасия, Талала, Феодорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы. Мученика Саввы Готского. Благоверного великого князя Мстислава Владимировича.

29 апреля – Мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Мученика Леонида и мучениц Хариесы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василисы, Феодоры, Ирины и других. Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

30 апреля – Священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним мучеников Авделая и Анании, пресвитеров, Хусдазата (Усфазана), евнуха, Фусики, Азата, мученицы Аскитреи и многих других. Преподобного Акакия, епископа Мелитинского. Мученика Адриана. Святителя Агапита, Папы Римского.

Посты в апреле 2022 года

Многодневный Великий пост , который начался 7 марта, продлится до 23 апреля . В этот период следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Сплошная седмица в апреле-2022

С 25 апреля по 1 мая будет Светлая седмица в 2022 году. В эти дни разрешено есть мясо и мясные продукты, а также яйца и молочные продукты.

Дни особого поминовения усопших в апреле 2022 года:

2 апреля – суббота четвертой седмицы Великого поста.

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