Церковные праздники и посты в декабре-2021: подробный православный календарь

Узнайте, когда в декабре-2021 отмечаем Введение во храм Пресвятой Богородицы, день Николая Чудотворца, Рождественский пост-2021, другие церковные праздники и значимые даты.

Церковные праздники в декабре / Фото: Коллаж: Сегодня

Смотрите по календарю, какие важные церковные праздники и события будут в декабре 2021 года. Эта информация поможет вам не пропустить большие и значимые даты, а также знать дни постов и другие важные события церковного православного календаря на декабрь.

Православные церковные праздники в декабре 2021 года: календарь

1 декабря – мученика Платона, мучеников Романа, диакона, и отрока Варула, мучеников Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.

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2 декабря – пророка Авдия, из двенадцати, мученика Варлаама, преподобного Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира, царя, преподобного Варлаама, игумена Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Азы и с ним. преподобного Иллариона, чудотворца, священномученика Порфирия, епископа Симферопольского, преподобного Алексея Карпаторусского. Иконы Божией Матери "В скорби и печали утешение".

3 декабря – предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Преподобного Григория Декаполита, святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, мученика Дасия, мучеников Евстафия, Феспесия и Анатолия, священномучеников Нирсы, епископа и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия, епископов Персидских, мучеников Азата, скопца, Сасония, Фекли, Анны и других многих мужчин и женщин, пострадавших в Персиде.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии.

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5 декабря – попразднство Введение. Апостолов от 70-х: Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии, Благоверного Ярополка, в святом крещении Петра, князя Владимир-Волынского, мучеников Кикилии (Цецилии), Валериана, Тивуртия и Максима, мученика Прокопия, мученика Прокопия, чтеца, мученика Менигна, преподобного Агавы Исмаильтянина, праведного Михаила, воина, болгарина..

6 декабря – святителя Амфилохия, епископа Иконийского, святителя Григория, епископа Акрагантийского, мучеников Сиссиния, епископа Кизицкого, и Феодора Антиохийского, благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия.

7 декабря – великомученика Меркурия, великомученицы Екатерины, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского, мученицы Августы, мучеников Порфирия Стратилата и 200 воинов, преподобной Маистри.

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8 декабря – отдание праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы. Священномучеников Климента, папы Римского и Петра, архиепископа Александрийского, преподобного Петра, молчальника.

9 декабря – преподобного Алипия, столбника, святителя Иннокентия, епископа Иркутского, преподобного Иакова, отшельника.

10 декабря – великомученика Иакова Персянина, преподобного Палладия, преподобномучеников монахов 17 в Индии, преподобного Романа. Обретение мощей благоверного князя Новгородского Всеволода, в святом крещении Гавриила, Псковского чудотворца. Иконы Божией Матери "Знамение".

11 декабря – преподобномученика и исповедника Стефана Нового, мученика Иринарха и святых семерых жен, мучеников Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и многих других.

12 декабря – мученика Парамона и с ним 370 мучеников, мученика Филумена, преподобного Акакия Синайского, преподобного Нектария Киево-Печерского, в Ближних пещерах, священномученика Авива, епископа Некресского.

13 декабря – апостола Андрея Первозванного, святителя Фрументия, архиепископа Индийского.

14 декабря – пророка Наума, праведного Филарета Милостивого, мученика Анании Персянина.

15 декабря – пророка Аввакума, преподобных Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, и другого Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученицы Миропии, преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила, преподобного святителя Стефана Уроша, царя Сербского. Иконы Божией Матери "Герондиса".

16 декабря – пророка Софонии, преподобного Феодула Царьградского, преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонийского, священномученика Феодора, архиепископа Александрийского.

17 декабря – великомученицы Варвары и мученицы Юлиании, преподобного Иоанна Дамаскина, преподобного Иоанна, епископа Поливотского.

18 декабря – преподобного Саввы Освященного, мученика Анастасия, преподобных Кириона, монаха, и сына его Захарии, египтян.

19 декабря – святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

20 декабря – святителя Амвросия, епископа Медиоланского, преподобного Иоанна, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мученика Афинодора, преподобного Павла Послушного.

21 декабря – преподобного Патапия, апостолов от 70-х: Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесария и Онисифора, мучеников 62 иереев и 300 мирян, пострадавших в Африке от ариан, мученицы Анфисы в Риме.

22 декабря – зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Пророчицы Анны, матери пророка Самуила, святителя Софрония, архиепископа Кипрского, преподобного Стефана Новосиятеля. Иконы Божией Матери "Неожиданная радость".

23 декабря – мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, мученика Гемела Пафлагонянина, преподобного Фомы, блаженного Иоанна и отцов его, блаженного Стефана и блаженной Ангелины, правителей Сербских.

24 декабря – преподобного Даниила столбника, преподобного Никона Сухого, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мученика Миракса, мучеников Акепсия и Аифала, преподобного Луки столбника, преподобного Кукши Одесского.

25 декабря – святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, священномученика Александра, епископа Иерусалимского, мученика Умника.

26 декабря – мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, мученицы Лукии, преподобного Аркадия Новоторжского, преподобного Мардария, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Арсения, святителя Досифея, митрополита Молдавского.

27 декабря – мучеников Фирса, Левкия и Калиника, мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

28 декабря – священномученика Елевферия, матери его мученицы Анфии и мученика Корива, епарха, преподобного Павла Латрийского, святителя Стефана, исповедника, архиепископа Сурожского, мученика Елевферия, преподобного Парда, отшельника. Собор Крымских святых.

29 декабря – пророка Аггея, мученика Марина, блаженной царицы Феофании.

30 декабря – пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила, преподобного Даниила, исповедника, в схиме Стефана.

31 декабря – мучеников Севастиана и воинов его: Никострата казначея, жены его Зои, Кастория, Транквиллина, пресвитера, и сыновей его Маркелина и Марка, диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата его Викторина, Тивуртия и Кастула, святителя архиепископа Иерусалимского, преподобного Флора, епископа Амийского, преподобного Михаила, исповедника.

Посты в декабре 2021 года

Многодневный пост: продолжается Рождественский (Филиппов) пост, который начался 28 ноября и завершится 6 января 2022 года. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

и завершится 6 января 2022 года. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов. Однодневных постов нет.

Раньше мы публиковали прогноз магнитных бурь в декабре 2021 года.