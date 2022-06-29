Церковные праздники и посты в июле-2022: подробный православный календарь

Узнайте, когда в июле-2022 будет Рождество Иоанна Предтечи, День апостолов Петра и Павла, завершение Петрова поста, другие церковные праздники и значимые даты

Церковные праздники в июле: православный календарь / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Какой сегодня церковный праздник? В какие дни празднуем Рождество Иоанна Предтечи Крестителя Господня? Когда наступит День апостолов Петра и Павла? В какой день завершится многодневный Петров пост? Когда почитаются чудотворные иконы Божией Матери? Эту и другую информацию читайте в развернутом церковном календаре на июль 2022 года.

Православные церковные праздники в июле 2022: календарь

1 июля – мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

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2 июля – апостола Иуды, брата Господня по плоти, мученика Зосимы, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна, отшельника, преподобного Паисия Хиландарского, святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.

3 июля – священномученика Мефодия, епископа Патарского, мучеников Инны, Пенны и Риммы, мучеников Аристоклия, пресвитера, Димитриана, диакона, и Афанасия, чтеца, святителя Левкия, исповедника, епископа Врунтисиопольского, святителя Мины, епископа.

4 июля – благоверного Оскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая, мученика Юлиана Тарсийского, священномученика Терентия, епископа Иконийского, преподобного Юлия, пресвитера, и Юлиана, диакона, мучеников Арчила II, царя Иверского, и Луарсаба.

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5 июля – священномученика Евсевия, епископа Самосатского, мучеников Зинона и Зины, мучеников Галактиона и Юлиании.

6 июля – мученика Агриппины, мучеников Евстохия, Гая, Провия, Лолия, Урвана и других.

7 июля – Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Преподобных Иова и Феодосия Манявских, мучеников семерых братьев: Орентия, Фарнакия, Иероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина.

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8 июля – преподобномученицы Февронии, девы.

9 июля – преподобного Давида Солунского, преподобного Иоанна, епископа Готского, святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, Лиддской (Римской), Тихвинской и Немецкой икон Божией Матери.

10 июля – преподобного Самсона, странноприимца, праведного Иоанны, мироносицы, преподобного Севира, пресвитера, преподобного Георгия Иверского Святогорца, преподобного Мартина Туровского.

11 июля – перенесение мощей мучеников, бессеребренников и чудотворцев Кира и Иоанна, преподобного Ксенофонта Робейского, преподобного Павла, врача. Иконы Божией Матери "Троеручица".

12 июля – Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Святителя Григория, митрополита Ираклийского, преподобного Паисия Святогорца. Касперовской иконы Божией Матери.

13 июля – собор славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия. Прославление святителя Софрония. Волынской, Балыкинской и Горбанивской иконы Божией Матери.

14 июля – беспомощников Космы и Дамиана, пострадавших в Риме, мученика Потита, преподобного Петра, патрикия, праведной Ангелины, деспотиссы Сербской, преподобного Никодима Святогорца.

15 июля – положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси, святителя Ювеналия, патриарха Иерусалимского. Ахтырской и Пожайской иконы Божией Матери.

16 июля – мученика Якинфа, мучеников Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мученицы Голиндухи, преподобных Анатолия, затворника, в Ближних пещерах, и другого Анатолия, затворника, в Дальних пещерах, мучеников Мокия и Марка, преподобного Александра, обители Анатолия, патриарха Константинопольского.

17 июля – святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорца, мучеников Феодота и Феодотии, священномученика Феодора, епископа Киринейского. Галатская икона Божией Матери.

18 июля – преподобного Афанасия Афонского. Мучениц Анны и Кириллы, преподобного Лампада Иринопольского. Иконы Божией Матери, называемой "Экономисса".

19 июля – преподобного Сысоя Великого, преподобного Сысоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Обретение мощей праведной девы Юлиании, княжны Ольшанской. Мучеников Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина, пресвитера, Астерия и других многих в Риме, мучеников Исавра, диакона, Иннокентия, Феликса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина, мученика Коинта Фригийского, мучеников и с ней мучеников Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капика и Сатура.

20 июля – преподобного Фомы, что в Малее, преподобного Акакия, о котором рассказывается в Листвице, мучениках Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа, преподобномучеников Епиктета, пресвитера, и Астиона, монаха, мученика Евангелия. Влахернской иконы Божией Матери.

21 июля – великомученика Прокопия. Казанской иконы Божией Матери.

22 июля – священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, священномученика Кирилла, епископа Гортинского, преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра, святителя Феодора, епископа Эдесского, преподобного Гавриила Афонского.

23 июля – мучеников 45-х в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита, Сисиния, Менея, Вирилада и других, преподобного Антония Киево-Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов, преподобного Силуана, сх Печерского, в Дальних пещерах, мученика Аполлония, мучеников Вианора и Силуана, преподобных отшельников египетских, огнем и дымом уморенных.

24 июля – упоминание чуда великомученицы Ефимии Всехвальной, что через него православие утвердилось. Равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, в святом крещении Елены, мученика Киндея, пресвитера.

25 июля – мучеников Прокла и Иллария, преподобного Михаила Малеина, мучеников Феодора, варяга, и сына его Иоанна, в Киеве, мученицы Голиндухи, в святом крещении Марии, преподобного Иоанна и Гавриила Святогорцев. Иконы Божией Матери "Троеручица".

26 июля – Собор архангела Гавриила. Преподобного Стефана Саваита, святителя Юлиана, епископа Кеноманийского, мученика Серапиона, мученика Маркиана.

27 июля – апостола от 70-х Акили, мученика Юста, преподобного Елия, монаха, преподобного Онисима, чудотворца, преподобного Стефана Махрищского, преподобного Никодима Святогорца.

28 июля – Равноапостольного великого князя Владимира, в святом крещении Василия, мучеников Кирика и Улиты, мученика Авудима, преподобного Иова Угольского.

29 июля – священномученика Афиногена, епископа, и десятерых его учеников, мученика Павла и мучениц Алевтины (Валентины) и Хионии, мученика Антиоха врача, мученицы Юлии, девы, преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца.

30 июля – великомученицы Марины (Маргариты). Перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского.

31 июля – мученика Эмилиана, мученика Якинфа Амастридского, ареподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Памвы, отшельника.

Посты в июле 2022 года

В июле будет многодневный и однодневный пост.

Многодневный Петров пост в 2022 году продлится 21 день – с 20 июня по 11 июля.

13, 15, 20, 22, 27, 29 июля – однодневные посты. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

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