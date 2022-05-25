Церковные праздники и посты в июне-2022: подробный православный календарь

Узнайте, когда в июне-2022 будет Вознесение, Троица, Троицкая поминальная суббота, Петров пост, другие церковные праздники и значимые даты

Церковные праздники в июне: православный календарь / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Какой сегодня церковный праздник? В какие дни празднуем Вознесение Господне и Троицу? Когда наступит Троицкая седмица, и в какие дни нужно поминать умерших родственников? В какой день начнется многодневный Петров пост? Эту и другую информацию читайте в подробном церковном календаре на июнь 2022 года.

Православные церковные праздники в июне 2022 года: календарь

1 июня – священномучеников Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена, Мученика Калуфа Египтянина, преподобного Иоанна, епископа Готского.

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2 июня – Вознесение Господне. Мучеников Фалалея, Александра и Астерия, мученика Аскалона. Обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.

3 июня – равноапостолы царя Константина и матери его царицы Елены, благоверного князя Константина и детей его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев.

4 июня – память II Вселенского собора. Мучеников Василиска, мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского.

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5 июня – 7-е воскресенье после Пасхи, святых отцов I Вселенского собора. Преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобного мученика Михаила, черноризца, преподобной Ефросинии, игумени Полоцкой. Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

6 июня – 7-я неделя после Пасхи. Преподобного Симеона столпника на Страстной горе, мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Калиника волхва, Феодора и Фавста и с ними 1218 воинов с женами и детьми.

7 июня – Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.

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8 июня – апостолов от 70-х Карпа и Алфея, мучеников Аверкия и Елены, преподобного Иоанна Психаита исповедника, мученика Георгия Нового.

9 июня – Священномученика Ферапонта, епископа Сардейского, мучеников Феодоры девы и Дидима воина. Перенесениес мощей святителей Киевских: Киприана, Фотия и Ионы. Праведного Иоанна Русского исповедника.

10 июня – Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Евтихия, епископа Мелитинского, мученицы Еликониды, священномученика Елладия епископа. Мучеников, которые в долине Ферейдан (Иран) от персов пострадали (переходный праздник в день Вознесения Господня). Никейская икона Божией Матери.

11 июня – Троицкая поминальная суббота. Совершаем память всех от века усопших православных христиан – отцов, матерей, братьев и сестер наших. Память I Вселенского собора. Мученицы Феодосии, девы Тирской, святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского. Иконы Божией Матери, называемых "Споручница грешных" и "Недремлющее Око".

12 июня – 8-е воскресенье после Пасхи. День Святой Троицы, пятидесятница. Преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской.

13 июня – 1-я неделя после Пятидесятницы. Общица. День Святого Духа. Апостола от 70-ти Ерма, мученика Ермия. Мученика Философа.

14 июня – Мучеников Юстина Философа и другого Юстина, и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана, преподобного Агапита Киево-Печерского, врача безвозмездного, в Ближних пещерах, преподобного Юстина (Поповича), Челийского.

15 июня – святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского, священномученика Пофина, епископа Лионского, и пострадавших с ним мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских. Киево-Братская икона Божией Матери.

16 июня – мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы девы, священномученика Лукиана епископа, Максиана пресвитера, Юлиана диакона, Маркелиана и Сатурнина в Бельгии, преподобного Додо Давидо-Гареджийского.

17 июня – святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, мученика Конкордия, священномученика Астия, епископа Диррахийского, преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского, преподобного Давида Гаредж.

18 июня – предание праздника Пятидесятницы. Перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского. Священномученика Дорофея, епископа Тирского, блаженного Константина, митрополита Киевского и всея Руси, мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона, преподобного Феодора чудотворца, чудотворца из обители аввы Серида. Игоревская икона Божией Матери.

19 июня – 1-е воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых. Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преподобного Иллариона Нового, преподобномучениц дев Архелаи, Фекли и Сусанны. Заговоры на Петров пост. Иконы Божией Матери "Смягчение злых сердец" (Семистрельная) и "Нерушимая Стена".

20 июня – 2-я неделя после Пятидесятницы. Мученика Феодота Анкирского, священномученика Маркелиана, папы Римского, и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина, священномученика Маркела, папы Римского, мучеников Сисинии и Кириака диаконов, Изумруда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра воинов, Крискентиана и мучениц Прискиллы, Лукины и царевны Артемии, мучениц Калерии (Валерии), Кириакии и Марии в Кесарии. Начало Петрова поста.

21 июня – Великомученика Феодора Стратилата, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосимы Финикийского, святителя Феодора, епископа Суздальского.

22 июня – святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, мучениц Фекли, Марфы и Марии в Персии.

23 июня – священномученика Тимофея, епископа Прусского, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Александра, Антонины девы, преподобного Феофана Антиохийского, святителя Вассиана.

24 июня – апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы Божией Матери "Достойно есть" ("Милующая"). Иконы Божией Матери "Способница грешных".

25 июня – преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобных Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила.

26 июня – Мученицы Акилины, святителя Трифилия, епископа Левкуссии Кипрской, мученицы Антонины, преподобной Анны и сына ее Иоанна.

27 июня – Пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, благоверного князя Мстислава, у святого крещения Георгия, Храброго, Новгородского, преподобного Елисея Сумского.

28 июня – Пророка Амоса, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси, мучеников Вита, Модеста и Крискентии-питательницы, мученика Дулы Киликийского, преподобного Дулы страстотерпца, Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, святителя Ефрема, патриарха Сербского Перенесение мощей преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского.

29 июня – святителя Тихона, епископа Амафунтского, священномученика Тигрия, пресвитера и мученика Евтропия чтеца.

30 июня – мучеников Мануила, Савела и Исмаила.

Сплошные седмицы в июне 2022 года

с 13 по 19 июня – продлится Троицкая седмица, когда нет поста.

Посты в июне 2022 года

В июне будет однодневные и многодневный пост.

После завершения Троицкой седмицы начнется многодневный Петров пост, который в 2022 году продлится 21 день – с 20 июня по 11 июля.

1, 3, 8, 10 июня – однодневные посты. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Дни особого поминовения усопших в июне 2022 года

11 июня – Троицкая родительская суббота. Поминовение умерших.

Раньше мы рассказывали, когда будет праздник Ивана Купала в 2022 году. Также публиковали календарь выходных дней и праздников в июне-2022 в Украине.