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Церковные праздники и посты в мае-2022: детальный православный календарь

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19 апреля, 10:20
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Узнайте, когда в мае-2022 будет Радоница, дни поминовения, дни памяти святых, другие церковные праздники и значимые даты.
Церковные праздники в мае 2022
Церковные праздники в мае 2022 / Фото: Unsplash, kiev-foto.info, Коллаж: Сегодня

Какой сегодня церковный праздник? В какие дни чествуем Иоанна Богослова, Николая Чудотворца? Когда будет Радоница и в какие дни нужно поминать умерших родственников? Когда чтятся чудотворные иконы Божией Матери? Эту и другую информацию читайте в подробном церковном календаре на май 2022 года.

Православные церковные праздники в мае 2022 года: календарь

1 мая – Антипасха. 2-е воскресенье после Пасхи, апостола Фомы. Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Мучеников Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана. Святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского и преподобного Авксентия. Мученика Иоанна Нового из Янины. Празднование Максимовской иконы Божией Матери.

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2 мая – Преподобного Иоанна Ветхопечерника. Мучеников Феоны, Христофора и Антонина. Священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского. Святителя Георгия, исповедника, епископа Антиохии Писидийской. Святителя Трифона, патриарха Константинопольского. Преподобного Никифора, игумена.

3 мая – Радоница (провода). Поминовение умерших. Преподобного Феодора Трихина. Святителей Григория и Анастасия Синаита, патриархов Антиохийских. Преподобного Анастасия, игумена Синайской горы. Мученика младенца Гавриила Белостокского. Празднование Кипрской иконы Божией Матери.

4 мая – Священномученика Януария, епископа, и вместе с ним мучеников Прокула, Соссия и Фавста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия и Акутиона. Мученика Феодора в Пергии, матери его Филиппии, Диоскора, Сократа и Дионисия. Мучеников Исаакия, Аполлоса и Кондрата. Святителя Максимиана, патриарха Константинопольского. Мучеников Христодула и Анастасии Патрских, убитых в Ахае.

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5 мая – Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского. Апостолов Нафанаила, Луки и Климента. Преподобного Виталия. Перенесение мощей благоверного князя Всеволода, в святом крещении Гавриила.

6 мая – Великомученика Георгия Победоносца. Мученицы царицы Александры. Мучеников Анатолия и Протолеона.

7 мая – Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-х воинов. Преподобного Саввы Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Преподобного Алексия, затворника Киево-Печерского, в пещерах Ближних. Мучеников Пасикрата и Валентина. Мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и других. Преподобного Фомы, юродивого. Преподобного Елисаветы, чудотворицы. Празднование Молченской иконы Божией Матери.

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8 мая – 3-е воскресенье после Пасхи, святых женщин-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и других. Праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. Благоверной Тамары, царицы Грузинской. Апостола и евангелиста Марка. Празднование Царьградской иконы Божией Матери.

9 мая – Священномученика Василия, епископа Амасийского. Праведного Глафиры, девы. Преподобного Иоаникия Девиченского. Поминовение усопших воинов. Празднование Львовской иконы Божией Матери.

10 мая – Апостола и священномученика Симеона, родственника Господня. Преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, епископа Владимиро-Волынского. Праведного Евлогия, странноприемника.

11 мая – Апостолов от 70-х Ясона и Сосипатра, Керкиры, девы и других, которые с ними пострадали. Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. Мучеников Саторния, Якисхола, Фавстиана, Януария, Марсалия, Ефрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия. Святителя Кирилла, епископа Туровского.

12 мая – Девять мучеников Кизицких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Преподобного Амфилохия Почаевского. Преподобного Мемнона, чудотворца. Мучеников Диодора и Родопиана, диакона. Святителя Василия, епископа Захолмского. Мученика Иоанна Валаха.

13 мая – Апостола Иакова Зеведеева. Святителя Доната, епископа Еврии. Обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского. Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского. Мученика Максима.

14 мая – Пророка Иеремии. Священномученика Макария, митрополита Киевского. Преподобномучеников Афонских: Евфимия, Игнатия и Акакия. Преподобномученика Вати Персянина. Празднование иконы Божией Матери, называемой "Неожиданная радость".

15 мая – 4-е воскресенье после Пасхи, о расслабленном. Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Праведного Тавифа. Перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, в святом крещении Романа и Давида. Перенос мощей мученика Авраамия Болгарского. Святителя Афанасия, патриарха Царьградского, Лубенского, чудотворца. Мучеников Еспера и Зои и детей их Кириака и Феодула. Благоверного и равноапостола царя Бориса, в святом крещении Михаила, принявшего крещение со своим народом в IX в. Празднование Путивльской иконы Божией Матери.

16 мая – Мучеников Тимофея и Мавры. Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Преподобного Петра, чудотворца, епископа Аргосского. Благоверной Тамары, царицы Грузинской. Празднование икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, принесенной из Царьграда, Киево-Печерской и Свенской.

17 мая – Мученицы Пелагеи, девы Тарсийской. Священномученика Эразма, епископа Формийского. Священномученика Альвиана, епископа Анейского и учеников его. Священномученика Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников.

18 мая – Переполовение Пятидесятницы. Великомученицы Ирины. Празднование иконы Божией Матери "Невыпиваемая чаша".

19 мая – Праведного Иова Многострадального. Преподобного Иова Почаевского. Мучеников Варвара, воина, Вакха, Калимаха и Дионисия. Мученика Парфения. Мученика Варвара, бывшего разбойника.

20 мая – Упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Мученика Акакия, сотника. Преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его: Авива, епископа Некресского, Антония Марткобского, Давида Гареджийского, Зинона Илкатского, Фадея Степанцмидского, Исе (Иессея), епископа Цилканского, Иосифа, епископа Алавердского, Иисского, Мгвимского. Празднование Любецкой и Жировицкой иконы Божией Матери.

21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Преподобного Арсения Великого. Преподобных Арсения Трудолюбивого и Пимена, Посника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

22 мая – 5-е воскресенье после Пасхи, о самарянках. Перенос мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в г. Бари. Пророка Исаии. Мученика Христофора. Преподобного Шио Мгвимского. Преподобного Иосифа Оптинского.

23 мая – Апостола Симона Зилота. Святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского в Киеве, в Ближних пещерах. Мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Эразма и других. Мученика Исихия Антиохийского. Преподобного Исидора, юродивого. Блаженная Таисия. Празднование Киево-Братской иконы Божией Матери.

24 мая – Священномученика Мокия. Равноапостолов Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Святителя Никодима, архиепископа Сербского.

25 мая – Святителя Эпифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского. Святителей Савина, архиепископа Кипрского, и Полувия, епископа Рынокирского.

26 мая – Мученицы Гликерии, девы, и с ней Лаодикия, сторожа тюремного. Перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца. Мученика Александра Римского. Святого Павсиакия, епископа Синадского. Святого Георгия, исповедника, с супругой Ириной и детьми. Преподобного Евфимия Иверского.

27 мая – Мученика Исидора. Преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского. Мученика Максима. Преподобного Серапиона Синдонита. Святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского. Празднование Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери.

28 мая – Преподобного Пахомия Великого. Святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца. Преподобного Исаии Киево-Печерского. Преподобного Ахилия, епископа Ларисийского.

29 мая – Преподобного Феодора Освященного. Преподобных отцов, которые в лавре святителя Саввы были избиты. Святителя Александра, епископа Иерусалимского. Мучеников Вита, Модеста и Крискентии. Блаженная отроковица Музы. Святителя Георгия II, епископа Митиленского.

30 мая – Апостола Андроника и святого Юнии. Мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона, воинов. Святителя Стефана, патриарха Константинопольского.

31 мая – Память святых отцов семерых Вселенских соборов. Мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины и мучениц семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Юлии. Мучеников Симеона, Исаака и Вахтисия, Ираклия, Павлина и Венедима, Давида и Таричана.

Сплошные седмицы в мае 2022 года

до 1 мая – будет продолжаться Светлая седмица, когда нет поста.

Посты в мае 2022 года

В мае нет многодневного поста.

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 мая – однодневные посты. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Дни особого поминовения усопших в мае 2022 года

3 мая – Радоница (провода). Поминовение умерших.

9 мая – день поминовения усопших воинов.

Раньше мы рассказывали, почему на Пасху говорят Христос Воскрес.

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