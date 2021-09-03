Церковные праздники в сентябре 2021 – православный календарь с датами на каждый день

Церковные праздники в сентябре 2021 – когда Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Честного Креста Господня, Усекновения главы Иоанна Предтечи – подробное православный календарь

Церковные праздники в сентябре / Фото: Коллаж: Сегодня

Смотрите по календарю, какие важны церковные праздники и события будут в сентябре 2021 года. Эта информация поможет вам не пропустить большие и значимые даты, а также знать дни постов и другие важные события церковной православного календаря на сентябрь.

Православные церковные праздники в сентябре 2021: календарь

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1 сентября – Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников, мучеников Тимофея, Агапия и Феклы.

2 сентября – Пророка Самуила, мучеников Севира и Мемнона и с ними 37 мучеников.

3 сентября – Апостола от 70-х Фаддея, мученицы Вассы и ее детей: Феогния, Агапия и Поста, преподобного Аврамия Трудолюбивого, Печерского, в Ближних пещерах.

4 сентября – Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголипа), Акиндина, Севериана и других, священномученика Афанасия, епископа, преподобного Анфусы и его слуг: мучеников Харисима и Неофита, мученицы Евлалии, девы, священномученика Горазда, епископа Богемского и Морава-Силезского. Грузинской иконы Божией Матери.

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5 сентября – Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мученика Луппа, священномученика Иринея, епископа Лионского, святого Евтихия и Флорентия, святителя Калиника, патриарха Константинопольского.

6 сентября – Священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова. Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Киевского, всея Руси чудотворца. Мученика Татиона, мученицы Сиры, девы Персидской, преподобного Георгия Лимниота, равноапостола Косьмы Этолийского.

7 сентября – Перенесение мощей апостола Варфоломея. Апостола от 70-х Тита, епископа Критского, святителей Варсиса и Евлогия, епископов Эдесских, и Протогена, епископа карийского, исповедника, святителя Мины, патриарха Константинопольского.

8 сентября – Мучеников Адриана и Наталии.

9 сентября – Преподобного Пимена Великого, святого священномученика Кукши и ученика его мученика Никона, Пимена, постника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах, святителя Осии, исповедника, епископа Кордувийського, святителя Ливерия, исповедника, папы Римского, преподобного Пимена Палестинского, мученицы Анфисы, преподобного Саввы.

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10 сентября – Преподобного Моисея Мурина. Обретение мощей преподобного Иова Почаевского. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах усопших, праведной Анны, пророчицы, мученицы Шушаники, царицы Ранской.

11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

12 сентября – Святителей Александра, Иоанна и Павла Нового, патриархов Константинопольских, преподобного Христофора Римлянина, преподобного Фантина, чудотворца в Солуни, святителей Сербских: Саввы І, Арсения І, Саввы ІІ, Евстафия І, Иакова, Никодима, Даниила, архиепископов; Иоаникия, Ефрема ІІ, Спиридона, Макария, Гавриила І, патриархов, и Григория, епископа, святителя Варлаама, митрополита Молдавского. Перенесение мощей благоверного князя Александра Новгородского (Невского).

13 сентября – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Священномученика Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Константинопольского.

14 сентября – Начало индикта – церковное новолетие. Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы. Собор Винницких святых. Мученика Аифала диакона, мучениц 40 дев, посниц, и мученика Амуна, диакона, учителя их, мученицы Калисты и братьев его, мучеников Евода и Ермогена, праведного Иисуса Навина. Собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители (в память обретения Ее иконы). Черниговско-Гефсиманской иконы Божией Матери.

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15 сентября – Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины, преподобного Иоанна постника, патриарха Константинопольского, мучеников 3628 в Никомидии.

16 сентября – Священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и с ним мучеников Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны, девы, и Евфимия, преподобного Феоктиста, сопостника Ефимия Великого, святой Фивы, диакониссы, священномученицы Василисы Никомидийской, священномученика Аристиона, епископа Александрийского, святого Иоаникия, патриарха Сербского. Писидийской иконы Божией Матери.

17 сентября – Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Еполония и матери их Христодулы пророка Боговидца Моисея. Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Мученицы Ермионии, дочери апостола Филиппа, диакона, мученика Вавилы Никомидийского и с ним 84 отроков, мучеников Феодора, Миана, Юлиана и Киона. Иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая купина".

18 сентября – Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи, преподобномученика Афанасия Брестского. Кончина благоверного князя Глеба, в крещении Давида. Мучеников Фифаила и сестры его Фивеи, мученика Сарвила, мученицы Раисы (Ираиды), мучеников Ювентина и Максима, воинов, мучеников Урвана, Феодора и Медимна и с ними 77 мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших, мученика Авдия (Авида) в Персии.

19 сентября – Воспоминание чуда архистратига Михаила в Хонах (Колосах). Мучеников Евдоксия, Зинона и Макария, преподобного Архипа, мучеников Кириака, Фауста, пресвитера, Авива, диакона и с ними 11 мучеников, святых Давида, святого Кирилла, епископа Гортинского, мучеников Ромила и с ним многих других. Киево-Братской и Арапетской икон Божией Матери.

20 сентября – Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мученика Созонта, преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского, апостолов от 70-х Евода и Онисифора, мученика Евпсихия, преподобного Луки.

21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Иконы Софии – Премудрости Божией (Киевской). Почаевской, Домницкой, Холмской, Лиснинской и Каменка-Струмиловой икон Божией Матери.

22 сентября – Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотцов Иоакима и Анны, мученика Севериана. Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, преподобного Феофана, исповедника, мучеников Харитона и Стратора (Стратоника), блаженного Никиты в Царьграде. Воспоминание ІІІ Вселенского собора.

23 сентября – Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушного, Киево-Печерського, в Дальних пещерах, апостолов от 70-х: Апелия, Лукия и Климента, мученика Варипсава, благоверной царицы Греческой Пульхерии, святителей Петра и Павла, епископов Никейских.

24 сентября – Преподобного Силуана Афонского, преподобной Феодоры Александрийской, мучеников Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитриана, сына их, мучеников Диодора и Дидима, Сирийских, мученицы Ее, преподобного Евфросина.

25 сентября – суббота перед Воздвижением. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Священномученика Автонома, епископа Италийского, мученика Юлиана и с ним 40 мучеников, мученика Феодора Александрийского, святого Корнута, епископа Никомидийского.

26 сентября – Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Священномученика Корнилия, сотника, мучеников Кронида, Леонтия и Серапиона, мучеников Селевка и Стратоника, мучеников Макровия и Гордиана, священномученика Юлиана, пресвитера, мучеников Илии, Зотика, Лукиана и Валериана, преподобного Петра в Атрое, великомученицы Кетевани, царицы Кахетинской.

27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Упокоения святителя Иоанна Златоуста. Лиснинской иконы Божией Матери.

28 сентября – Попразднство Воздвижения. Великомученика Никиты. Обретение мощей святителя Акакия, исповедника, епископа Мелитинского, мучеников Максима, Феодота, мученицы Асклиады (Асклипиодоты), мученика Порфирия. Обретение мощей первомученика архидиакона Стефана. Преподобного Филофея, пресвитера, в Малой Азии, святителя Иосифа, епископа Алавердского, святителя Симеона, архиепископа Солунского. Новоникитской иконы Божией Матери.

29 сентября – Великомученицы Евфимии Всехвальной, мученицы Севастьяны, мученицы Мелитины, мучеников Виктора и Сосфена, преподобного Дорофея, пустынника Египетского, мученицы Людмилы, князя Чешской, мучеников братьев Иосифа и Исаака, святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца. Иконы Божией Матери, именуемой "Призри на смирение".

30 сентября – мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Мучениц Феодотии и Агафоклии, мучеников 156: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона, пресвитера, Патермуфия, Ильи и других. Царгородской иконы Божией Матери.

Посты в сентябре 2021:

В сентября нет многодневных постов.

Однодневные посты будут 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 сентября . В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

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