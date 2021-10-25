Черная пятница-2021: дата и история

В ноябре помимо многочисленных праздников и значимых дат есть еще и настоящий праздник всех шопоголиков мира – Черная пятница . Ежегодно она приходится на разные дни, и это вполне объяснимо, потому что этот день недели выпадает по-разному. Когда будет Черная пятница-2021 в Украине и мире, и какова история этого дня, читайте в нашей статье.
Что значит Черная пятница
Черная пятница (Black Friday) – это день тотальных распродаж. Такое название получила пятница, наступающая после американского Дня благодарения , который ежегодно приходится на четвертый четверг ноября.
Именно в этот период, и даже за несколько дней до него, стартует традиционный рождественский сезон распродаж. А значит, наступает лучшее время для всех шопоголиков, которые стремятся приобрести предметы гардероба, одежду, мебель, всевозможную технику и другие товары по заниженным ценам .
Когда будет Черная пятница-2021
День благодарения-2021 в Америке выпадает на четверг, 25 ноября. Соответственно Черная пятница в нынешнем году наступит в ночь с 25-го на 26 ноября .
Вообще Черная пятница каждый год может наступить в один из семи дней с 23 по 29 ноября .
Традиционно начало скидок приходится на полночь с четверга на пятницу , когда бесчисленное множество людей устремляются в магазины за покупками.
Распродажа товаров длится несколько дней. Баснословные скидки, достигающие 50 и даже 80% действуют до конца акции.
Кроме того, многие торговые площади даже не ждут наступления вожделенной даты Black Friday, а начинают снижать цены на товары задолго до официального старта. Это делается для привлечения шопперов и, соответственно, увеличения выручки от продаж. А потому важно следить за рекламой и объявлением акций в магазинах и на сайтах.
Черная пятница: история дня покупок
Традиция устраивать тотальные распродажи в Черную пятницу началась еще в XIX веке .
- Сам термин возник в американском городе Филадельфии. Примечательно, что изначально в него вкладывался совершенно другой смысл, а не распродажа. Он точно описывал ситуацию на всех дорогах, когда образовывались огромные пробки в пятницу после Дня благодарения, потому что люди после праздника разъезжались из дома.
- Еще одна трактовка термина "Черная пятница" позже получила более позитивный смысл. Ее связывали с идиомой in the black вместо in the red , что в бухгалтерии означало положительный баланс, переход из красного в черное, потому что торговля выходила в плюс в этот день.
В последние годы розничная торговля в этот день стала открывать двери своих магазинов с 6:00 утра, а некоторые – с 4:00 и даже с полуночи .
Также самая большая распродажа года проходит на сайтах . Из-за сильного наплыва покупателей в сети некоторые сайты даже не выдерживают, что приводит к сбоям в работе. Зато это более безопасный вариант осуществить покупки во время акций Черной пятницы в условиях соблюдения карантина.
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