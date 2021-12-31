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Что нельзя делать на Новый год 2022 и почему

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
31 декабря, 06:20
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Если не хотите, чтобы удача отвернулась от вас в наступающем году, не нарушайте главных запретов новогоднего праздника
Главные традиции и запреты на Новый год 2022
Главные традиции и запреты на Новый год 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в полночь наступит Новый год 2022. Все с нетерпением ждут этого праздника, наполненного верой в лучшее, многочисленными подарками и таинственностью магической новогодней ночи .

Именно на это время многие люди возлагают надежды и загадывают желания . Это один из главных ритуалов новогодней ночи. Но праздник также имеет и свои запреты. Что и почему категорически нельзя делать на Новый год 2022, читайте в нашей статье.

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Главные запреты на Новый год

  • 31 декабря и 1 января нельзя убирать квартиру , что-то выбрасывать, двигать мебель. А после визита гостей нельзя подметать и мыть полы, чтобы не замести им дорогу обратно. Категорически нельзя выносить мусор после захода солнца – будут ссоры в семье.
  • Новый год важно встречать в определенных цветах. Неверно выбранный цвет может изрядно испортить и сам праздник, и весь последующий год. Неблагоприятными в Новом 2022 году будут яркие искусственные неоновые оттенки . Также Тигру вряд ли понравится фиолетовый. Лучше не надевать красный, чтобы не походить на жертву и тем самым не провоцировать хищный символ года.
  • Желательно встречать Новый год в новой одежде, ведь это праздник обновления. Но вот грязные, неопрятные или порванные вещи – явно не подходят для этого торжества.
  • Нельзя ругаться и спорить с близкими людьми, пока не закончатся новогодние праздники, если не хотите пребывать в ссоре весь год. Ведь как вы его встретите, так и проведете.
  • Также не стоит держать в себе обиду на людей, нужно постараться всех простить.
  • Плохая примета встречать Новый год в одиночестве .
  • Плохо, если в Новый год вы входите со старыми долгами . Желательно в это время расплатиться со всеми и не делать новых хотя бы первые дни.
  • Старайтесь избегать частицы "не" , когда загадываете желание. К примеру, "желаю не болеть и не стареть" лучше сформулировать "желаю быть здоровыми и молодыми".
  • Что нельзя дарить? Список запрещенный подарков содержит, в основном, символичные предметы : платок – к слезам, нож или ножницы – к ссоре, алкоголь – к пьянству, монеты – к неприятностям.
  • Есть некоторые пожелания по поводу того, что нельзя готовить на Новый год 2022. Тигр – хищник, так что блюда могут быть разнообразными, но вот острых, перченых, соленых блюд лучше избегать. Также важно, чтобы гости за новогодним столом не оставались голодными.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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