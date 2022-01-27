Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Что подарить любимой девушке на День Валентина-2022

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 января, 18:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если вы ищете идеи подарка для своей любимой, читайте наши полезные советы и вдохновляйтесь на романтические подвиги
Лучший подарок любимой девушке на 14 февраля - внимание, забота и любовь
Лучший подарок любимой девушке на 14 февраля - внимание, забота и любовь / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

В прекрасную и радостную дату для всех влюбленных – 14 февраля, многие ждут чуда. И перед парнями встает актуальный вопрос: что подарить любимой девушке в День святого Валентина, чтобы этот праздник стал самым запоминающимся и счастливым в жизни пары.

Мы подобрали для вас интересные идеи и полезные советы подарков для домоседок и искательниц приключений, сладкоежек и любительниц комфорта – на все случаи жизни.

Реклама

Как поздравить девушку в День святого Валентина: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Самый романтический подарок для девушки

Что подарить девушке на 14 февраля
Что подарить девушке на 14 февраля / Фото: Unsplash

Какой же праздник обойдется без цветов! Если ваша избранница – натура романтическая, она обязательно обрадуется букету ярких гербер или, к примеру, нежных роз. Вы можете сами явиться к ней с охапкой ее любимых цветов, а можете заказать доставку с курьером, но так, чтобы она ни о чем не догадалась раньше времени – вот как удивить девушку на 14 февраля.

  • Лайфхак 2. Практичный подарок для хозяюшки

Что подарить девушке на 14 февраля
Что подарить девушке на 14 февраля / Фото: Unsplash

Реклама

Вы любите пироги и плюшки, а она с удовольствием вас ими балует? Порадуйте и вы любимую, подготовив полезный подарок на 14 февраля девушке, который станет ей подспорьем в кулинарии. Диапазон велик – от блендера до многофункционального кухонного комбайна. Только вначале полезно присмотреться, чего именно не хватает вашей девушке.

  • Лайфхак 3. Подарите девушке тепло и уют

Что подарить девушке на 14 февраля
Что подарить девушке на 14 февраля / Фото: Unsplash

День святого Валентина – праздник горячей любви, жарких поцелуев и теплых объятий. Но не забывайте, что зима еще в разгаре. И чтобы ваша единственная никогда не мерзла, презентуйте ей нежный, мягкий, приятный, легкий, теплый плед. Такой простой подарок способен отогреть не только замерзшие плечи, но и растопить даже самое холодное сердце – проверено!

Реклама
  • Лайфхак 4. Сладкая моя!

Что подарить девушке на 14 февраля
Что подарить девушке на 14 февраля / Фото: Unsplash

Вы влюблены в сладкоежку? Ответ на вопрос, что придумать на 14 февраля девушке, очевиден. Вы же наверняка знаете, от каких конфет, шоколадки или пироженок начинают блестеть ее глаза. И тогда уже готовьте губы к благодарному поцелую – сладкому во всех смыслах!

  • Лайфхак 5. Лучший презент для непоседы

Что подарить девушке на 14 февраля
Что подарить девушке на 14 февраля / Фото: Unsplash

Здоровье девушки – важная вещь, о которой необходимо заботиться, причем вдвоем. Если ваша любимая ведет активный образ жизни, подарите ей вещь, которая пригодится во время тренировок или прогулок. К примеру, фитнес-браслет поможет контролировать не только преодоленные километры, но также сантиметры на талии и частоту ударов влюбленного сердца. Также будут полезны гантели, хулахуп, скакалка, эспандер или велотренажер.

  • Лайфхак 6. Тебе, мое золотце!

Что подарить девушке на 14 февраля
Что подарить девушке на 14 февраля / Фото: Unsplash

Украшений много не бывает, тем более у девушки. А если подарок еще и драгоценный – то его ценность повышается в разы. Но даже простенькая бижутерия способна поднять настроение любой моднице и красавице. Советуем обратить внимание на шармы – миниатюрные съемные подвески, которые красиво смотрятся на цепочке, на шнурке или на браслете. Такой подарок можно преподносить на каждый праздник – так вы создадите эффектную коллекцию для своей любимой.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
27 января. Льюис Кэрролл. 190 лет назад в Британии появился на свет математик, философ и писатель, автор всемирно известных произведений «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»…
История дня - за минуту
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
Лунный календарь на неделю
17 — 23 января
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять